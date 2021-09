Un incidente protagonizado por un diputado de Vox, que ha llamado "bruja" a una parlamentaria socialista durante el debate de una iniciativa para penalizar el acoso a las mujeres en las clínicas abortivas, ha obligado este martes al vicepresidente primero del Congreso a suspender unos minutos el pleno.

El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez, ha suspendido la sesión después de que el diputado de Vox José María Sánchez García insultara a la parlamentaria socialista Laura Berja, a la que ha llamado "bruja", mientras esta defendía la iniciativa de su grupo sobre el acoso que sufren las mujeres cuando acuden a interrumpir su embarazo.

Rodríguez ha llamado la atención del diputado de Vox hasta en tres ocasiones "en base al Reglamento de la Cámara" y le ha pedido que retirara el insulto, a lo que este se ha negado y ha permanecido en su escaño arropado por los parlamentarios de su formación, entre ellos su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros.

Ante la negativa de Sánchez a abandonar el hemiciclo, el vicepresidente ha suspendido la sesión durante diez minutos, tras los que se ha reanudado la sesión, y el diputado de Vox ha retirado el insulto. "Retiro que la he llamado bruja", ha dicho.

"Expulsión claramente ilegal"

Sin embargo, varios diputados de su grupo han insistido en que no debía marcharse, porque se trataba de una "expulsión claramente ilegal" al no haberse aplicado "debidamente" el reglamento de la Cámara, según ha argumentado la diputada Macarena Olona.

A su juicio, el vicepresidente primero no ha advertido al diputado de Vox de manera expresa de las consecuencias de esa supuesta alteración del orden, que para Vox no ha sido tal y ha denunciado además que Rodríguez ha actuado de forma "abusiva y manifiestamente contraria al Reglamento".

El artículo 194 del Reglamento, del capítulo correspondiente a la disciplina parlamentaria, establece que si un diputado "que hubiere sido llamado al orden tres veces en una misma sesión, advertido la segunda vez de las consecuencias de una tercera llamada", le será retirada la palabra, y el presidente le podrá expulsar.

Según Olona, el vicepresidente se ha saltado el paso de avisar al diputado de su grupo de las consecuencias al llamarle al orden por segunda vez.

Olona se encara con una periodista

La portavoz adjunta de Vox se ha quejado también de que "las llamadas al orden" no se aplican cuando son ellos los insultados, algo "constante" en cada sesión plenaria, ha asegurado Olona, que, después, se ha encarado con una periodista cuando le ha vuelto a preguntar por esta cuestión en los pasillos del Congreso.

En concreto, la informadora le ha preguntado si le parecía apropiado que se llamara "bruja" a una diputada, y Olona, muy enfadada, le ha respondido: "¿Has formulado esta pregunta cuando a mí me han llamado fascista y me han agredido en este pleno? Te estoy haciendo una pregunta muy directa, quiero una contestación: ¿sí o no?".

Diputados de otras formaciones han criticado el comportamiento del representante de Vox a través de las redes sociales, entre ellos el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien ha señalado cómo se ha visto "a la ultraderecha defender a los comandos fundamentalistas que acosan a las mujeres que acuden a las clínicas para abortar y a un neandertal de Vox llamar 'bruja' a la diputada Laura Berja".

Hoy, en el Congreso, hemos visto a la ultraderecha defender a los comandos fundamentalistas que acosan a las mujeres que acuden a las clínicas para abortar y a un neandertal de VOX llamar "bruja" a la diputada @lauraberja86.



Y también hemos visto esta maravilla de @SofCastanon. pic.twitter.com/4Ynof5dSu6 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) 21 de septiembre de 2021

El portavoz de Cs, Edmundo Bal, ha afirmado sentir "vergüenza" por su actitud: "Los españoles no merecen tanto desprestigio institucional", ha afirmado.

Siento vergüenza por lo vivido en el @Congreso_Es. Un diputado de Vox llama "bruja" a otra del PSOE. Le piden retirar el insulto y no sólo saca pecho sino que desoye la llamada al orden ignorando las normas parlamentarias. Los españoles no merecen tanto desprestigio institucional — Edmundo Bal (@BalEdmundo) 21 de septiembre de 2021

Y desde ERC, Gabriel Rufián ha señalado que les enseñaron a temer a las brujas "cuando el miedo lo daban quienes las quemaban vivas", mientras que Íñigo Errejón, de Más País, ha advertido que "si se atreven a insultar así a una diputada en el Congreso, qué no dirán a las mujeres a las puertas de las clínicas".