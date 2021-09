Tras la jornada inaugural, que contó con la presencia e intervención del rey Felipe VI, el III Foro La Toja tiene este jueves un amplio programa, que arrancó ya a las 9:30 con una mesa sobre digitalización y que tendrá, a las 12:30, como uno de sus platos fuertes el diálogo entre dos expresidentes del Gobierno, el socialista Felipe González y el popular Mariano Rajoy. Por la tarde, cuatro presidentes autonómicos debatirán sobre la reforma de la financiación de las comunidades. El evento reúne a una pléyade de personalidades del mundo de la política y la economía españolas e internacionales.

El primer coloquio, bajo el título 'Digitalización: Las reglas del juego', contará con Sir Julian King, excomisario de la Unión Europea; Enrique Goñi, presidente del Instituto Hermes; Janka Oertel, directora del Programa Asia en ECFR (European Council on Foreign Relations) (Virtual). Moderará Carlos López Blanco, senior adviser de Flint Global.

A las 10:45 'El futuro del empleo' tomará el revelo como tema principal, con la presencia de Sara de la Rica, directora de ISEAK (Initiative for Socio-Economic Analysis and Knowledge), Carl Benedikt Frey, Director, Future of Work, Oxford Martin School, University of Oxford; Javier Pereiro, Director General de Fundación Empresa - Universidad Gallega; y Antonio Huertas, presidente MAPFRE. Modera: Antón Costas, Presidente del Consejo Económico y Social.