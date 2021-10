El Gobierno no quiere que el PP, y singularmente Isabel Díaz Ayuso, patrimonialice el español, como a su juicio intenta hacer con la bandera o con la Corona. Pedro Sánchez sabe de la importancia de los símbolos y está dispuesto a librar la batalla cultural que también José María Aznar recomienda dar a Pablo Casado. Ese contexto explica una iniciativa "transversal" que saldrá próximamente del Consejo de Ministros: la aprobación de un plan estratégico que tendrá el castellano como base. O sea, la "generación de riqueza" en torno a la lengua española.

Faltan muchos detalles, pero esa fue una de las ideas centrales del discurso que el presidente del Gobierno pronunció este viernes en la clausura del III Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en la isla de A Toxa, en la localidad pontevedresa de O Grove, y tras las intervenciones del responsable de la entidad, el exministro popular Josep Piqué, y del primer ministro de Portugal, el socialista António Costa. Ambos volverán a reencontrarse en la cumbre bilateral hispano-lusa del 28 de octubre en Trujillo (Cáceres). Sánchez adelantó además que los datos de paro registrado que se conocerán la próxima serán positivos y que defenderá en la cumbre del G20 en Roma, a finales de mes, que se ratifique el compromiso internacional de fijar un tipo del 15% en el impuesto de sociedades para que la arquitectura tributaria sea "más justa" y se erradiquen los paraísos fiscales.

El jefe del Ejecutivo, pues, aprovechó su presencia en un foro que promueve el "vínculo atlántico" y la relación con Latinoamérica para avanzar el lanzamiento de ese nuevo Perte (proyecto estratégicos para la recuperación y transformación económica), que la Moncloa ha llamado En español-valle de la lengua, y que el Gabinete de coalición aprobará formalmente "en muy pocas semanas". Será "una iniciativa transversal de alto valor estratégico que promoverá el aprendizaje, la transformación digital, el turismo, las industrias culturales, la ciencia y la empresa, teniendo como base nuestro idioma común, que es el español". "Se trata de generar oportunidades de negocio en torno a la lengua española, y acordes con los principales avances innovadores y tecnológicos, en el ámbito de la robótica y de la inteligencia artificial...", explicó.

Sánchez apuntó que aunque España atesora la "riqueza" de cuatro idiomas que hacen de ella un país "único, grande y rico", el castellano tiene un "potencial económico enorme", una lengua conocida por 600 millones de personas. "Potencial de generación de empleo cualificado, de creación de valor, de desarrollo industrial. Es el momento de invertir en todo el potencial que tiene nuestra lengua común", insistió.

Vamos a aprobar un nuevo proyecto estratégico centrado en la lengua española. Aprovechará todo el potencial económico de nuestro idioma para generar empleo, fomentar el turismo, la cultura y la ciencia. Es hora de invertir en el valor de nuestra lengua común. #ForoLaToja2021 pic.twitter.com/DSQ3iZFroS — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 1 de octubre de 2021

"Más allá del folclore"

En la Moncloa reconocían este viernes que el Gobierno está dispuesto a que el PP no haga del español su "patrimonio" y se apropie de los símbolos. "Ellos [el PP] ponen España en la boca y nosotros trabajamos. Es una apuesta de verdad, es trabajar en contenidos, poner recursos", indicaban. En el Ejecutivo miran la Oficina del Español que montó Ayuso y para la que nombró como su titular al ex de UPyD y de Ciudadanos Toni Cantó, una entidad "unipersonal y que no tiene enjundia". "Ellos están en la agitación y la patrimonialización del símbolo. Crean una oficina para nada —apuntaban—. Es hablar por hablar. Nuestro Perte va más allá del folclore y es un proyecto comprometido, de modernidad, de promoción". En el Gobierno precisan que este plan, que pilotará la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, no va "contra nadie ni exceptúa a nadie". Es decir, que tampoco se dirige contra las comunidades con lengua propia, caso de Cataluña.

El impulso del español como un importante "activo" económico figura en el plan de recuperación validado por Bruselas, pero ya se encontraba en el radar de los socialistas. El Gobierno de La Rioja, que dirige Concha Andreu (PSOE) desde 2019, también lanzó el proyecto Valle de la Lengua, iniciativa en la que colabora también el Instituto Cervantes. Este viernes, Calviño adelantó desde la Bodega Institucional de La Grajera, en La Rioja, que el plan autonómico tendrá cabida en el Perte avanzado por Sánchez. "El proyecto Valle de la Lengua de La Rioja puede tener un buen encaje en este nuevo Perte", subrayó la vicepresidenta, para quien la condición del castellano como segunda lengua materna del mundo le inviste de una perspectiva económica "esencial". La comunidad, informa el digital LaRioja.com, tendrá un protagonismo especial aunque se buscará la implicación de otras regiones y se tendrá en cuenta al resto de idiomas cooficiales.