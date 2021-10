La vicealcaldesa de Paiporta, Isabel Martín, y el exconcejal de Torrent, Víctor Medina, se han enzarzado en una conversación en las redes sociales a cuenta de la obligatoriedad o no de la vacunación. Tal ha sido el tono del rifirrafe entre los dos dirigentes de Compromís, que Martín espetó a Medina: “Eso es fascismo”.

Medina afirmó que no cree que la vacunación obligatoria “sea una buena idea. Estoy en contra, Ahora bien, quien quiera ser libre de no vacunarse debe asumir que una empresa lo es para despedirlo. Es lo que hay”. Medina, que ahora ejerce de asesor del conseller Vicent Marzà, matizó a aquellos que “estáis haciendo apreciaciones de derecho laboral por mi tuit”, que “sé perfectamente que sería un despido improcedente. El alegato es más bien político y como crítica al individualismo extremo, especialmente de personas que tratan con otras más vulnerables”.

La respuesta de Martín fue contundente: “Eso es fascismo”. Medina se revolvió contra su compañera de partido ‑este es del Bloc y la vicealcaldesa de Paiporta de Iniciativa‑: ·”Es liberalismo. Estoy de acuerdo en que en muchos puntos está muy cerca del fascismo, eso sí”. Martín replicó: “Estoy flipando. No os reconozco”. El exedil de Torrent se mantuvo firme en sus tesis: “defiendo la libertad de no querer vacunarse. Ahora bien, también que se aplique ese criterio de libertad al entorno de la persona que decide no inmunizarse durante una pandemia que nos ha encerrado en casa y ha supuesto importantes pérdidas familiares. Y el entorno incluye su lugar de trabajo. Proteccionismo o barbarie. En la vida personal, laboral y colectiva”.