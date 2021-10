El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido este lunes en que Vox no es el adversario del Partido Popular, sino el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todos los que le apoyan para acabar con el modelo constitucional, y ha asegurado que no van a perder ni "un minuto" en enzarzarse en debates sobre este asunto.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Onda Madrid, al ser preguntado por las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en las que vaticinaba que el presidente del PP, Pablo Casado, no llegará a "ningún Gobierno" y le advertía de que igual se ve "obligado" a apoyar a su partido en las próximas elecciones generales.

“No miramos a Vox porque no es nuestro adversario. Nuestro adversario es Pedro Sánchez y nuestros destinatarios, los españoles”, ha subrayado Martínez-Almeida, quien ha lamentado que Abascal dedique en un mitin el mismo tiempo a Casado que a Sánchez cuando es éste quien está en el Gobierno.

Tras dejar claro que no consideran un rival a la formación de Abascal, el dirigente popular ha apuntado que no van a perder "ni un minuto" en confrontar con aquellos que quieren hacerlo, porque, a su juicio, no es lo que quieren los españoles.