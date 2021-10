El próximo 8 de noviembre Xavier García Albiol deberá entregar la vara de mando. La oposición ha registrado este viernes la moción de censura que llevará al socialista Rubén Guijarro a la alcaldía de Badalona, una operación orquestada tras destaparse los ‘Papeles de Pandora’ que desvelan que el popular recibió un poder general de una sociedad de Belice, un pequeño paraíso fiscal.

La moción saldrá adelante porque el PP tiene 11 concejales y la oposición suma 16: el PSC, tiene seis ediles; Guanyem Badalona En Comú, cuatro; ERC, tres; Badalona En Comú Podem, dos; y Junts, uno.

Albiol ha evitado hasta este viernes los focos, se ha paseado por varios barrios de la ciudad sin previa nota en la agenda desde el 13 de octubre, pero hoy ha decidido romper el silencio públicamente y dejar de resguardarse en las redes sociales.

El gobierno, la incógnita

Los cinco grupos ajenos al gobierno municipal han logrado superar sus vetos cruzados para unirse para desbancar al alcalde, con la incógnita todavía de si conseguirán forjar un gobierno unitario bajo la batuta del PSC. Guanyem Badalona En Comú, que había descartado entrar en el gobierno, no descarta ahora formar parte de él.

La concejal del partido, Carme Martínez, ha expresado su "disposición plena y absoluta" a construir un "gobierno fuerte" y ha dicho "no tener dudas" de que lograrán recuperar la confianza con el PSC, que quedó maltrecha al no respetar un preacuerdo pactado para configurar la nueva junta municipal. "Este gobierno fuerte tanto se puede garantizar con un acuerdo para estar dentro o fuera, pero no estamos diciendo de no entrar", ha puntualizado. Desde el partido recalcan que, aunque no entren en el gobierno, sí están dispuestos a apoyar los presupuestos y a garantizar la gobernabilidad para pasar página a la etapa Albiol.