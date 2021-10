La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha asegurado que el Gobierno derogará la reforma laboral "y lo va a hacer el PSOE", porque es posible "una recuperación justa", con pensiones y salarios dignos, frente a una derecha que afirma que hay que elegir entre crecimiento y derechos sociales.

"Lo vamos a hacer sí y lo va a hacer el PSOE", le ha respondido Lastra a la petición de derogación que le había hecho la secretaria regional de UGT, Patro Sánchez, en la inauguración del XIII Congreso del PSOE de Extremadura, que mañana reelegirá a Guillermo Fernández Vara al frente de la Secretaria General.

La dirigente socialista ha afirmado que "se acabaron los chantajes de la derecha a los trabajadores y la clase media" y "los cuentos de miedo" y ha defendido que un crecimiento justo y recuperación para todos siempre ha sido el proyecto del PSOE "y por eso los españoles siempre nos ha elegido para guiar los grandes momentos de España y Extremadura". Lastra, que ha comenzado su discurso con lágrimas, emocionada con el video de los militantes fallecidos "porque se me ha venido encima un año y medio en el que hemos sufrido mucho y no hemos tenido tiempo para llorar", ha defendido la figura de Guillermo Fernández Vara, al que ha calificado de "referente" para el socialismo en España.

Además, ha abogado por reivindicar "cada minuto" de la lucha de los 142 años de lucha del PSOE, en el que la igualdad "siempre ha sido el norte" y ha añadido que aunque dentro del PSOE puede haber pensamientos diferentes "está unido por los grandes ideales. Nuestro partido es para nuestro pueblo".

"Hay que ser miserables para oponerse a la subida del salario mínimo

Por eso ha destacado que tanto en el Congreso Federal como en este regional, el PSOE llega "con voluntad de trabajo duro y honesto" para afrontar profundos cambios y ha asegurado que "no es cierto lo que se intenta decir desde la derecha", que haya que elegir entre crecimiento y subida de pensiones o de salarios.

"Hay que ser miserables para oponerse a la subida del salario mínimo", ha recalcado Lastra, que ha vuelto a criticar que el PP "habla de España pero boicotea los fondos que tienen que venir cada vez que Pablo Casado se pasea por Europa".

También ha recordado que en los peores momentos de la pandemia el PP no apoyará el Estado de Alarma, algo que según ha dicho, "no les voy a perdonar jamás" y ha añadido que "se llamarán patriotas, pero lo serán de paraísos fiscales". Por ello, ha advertido de que aunque algunos se dedique "a cavar trinchera", la misión del PSOE es ser el cauce de encuentro entre españoles "con un proyecto para todos y no contra nadie".