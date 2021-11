Izquierda Unida continúa impulsando alianzas de cara a nuevo ciclo electoral protagonizado por el "proyecto de país" anunciado por Yolanda Díaz. El partido coordinado por Alberto Garzón ha organizado unas jornadas los próximos días 19, 20 y 21 de noviembre en la que aúna perfiles provenientes de distintas formaciones y sensibilidades, con el objetivo de tender puentes en el espacio a la izquierda del PSOE y contribuir a la formación del proyecto nacional de la vicepresidenta segunda del Gobierno. Un encuentro que tendrá lugar una semana después del acto organizado en Valencia al que acudió la propia Díaz junto a Ada Colau, Mónica Oltra y Mónica García, en la primera exhibición conjunta un posible escenario de cara a las próximas generales.

El lugar elegido para celebrar la llamada 'Escuela de Otoño' de IU tampoco es casual, reconocen en la organización, ya que esta serie de actos tendrán lugar en Sevilla, que en los próximos meses será uno de los principales escenarios políticos con el adelanto electoral que ya se prevé para primavera. "Somos conscientes de que Andalucía va a marcar el primer hito electoral", destacan desde Izquierda Unida, que apuntan a su intención de "construir en espacio plural para el escenario que está abierto en el futuro con el proyecto de Yolanda Díaz".

Es por este motivo, destacan, por el que ha existido una intención expresa de hacer presentes a los distintos actores del espacio susceptibles de unirse a la incipiente plataforma de la vicepresidente. Así, en las jornadas también habrá perfiles destacados de Izquierda Unida y de Podemos, pero también cuadros pertenecientes al equipo de Yolanda Díaz, cargos de la órbita de los comuns e incluso dirigentes de Más Madrid, liderado por Mónica García, una de las invitadas al acto de Díaz en Valencia, al que también acudirán la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana o la alcaldesa de Barcelona. Una escuela muy distinta a la organizada hace algunas semanas por Podemos, que en su 'Uni de Otoño' invitó sólo cargos del partido morado que tuvieran lealtad contrastada hacia la actual dirección.

El propio Alberto Garzón ha puesto en valor la pluralidad de esta escuela, motivándola en su contribución al proyecto de Díaz: "Hemos puesto en marcha una escuela de formación que es el reflejo de todas las voces y todas las organizaciones políticas", destacó el viernes, en rueda de prensa posterior a la Coordinadora Federal de IU, el máximo órgano entre asambleas. "Sin caer en miserias internas -adujo, en referencia implícita a las cuitas internas de Podemos- hemos sido capaces de ensamblar un espacio de diálogo y reflexión común que necesitamos que acabe encarnando un frente amplio, democrático, donde todas las fuerzas tengamos instrumentos, reglas, normas democráticas en que todos seamos compañeros y tengamos presente el objetivo". Esta referencia va encaminada al interés de Izquierda Unida en fijar ya un marco de actuación para afrontar el próximo electoral; unas reglas que urge a Yolanda Díaz a constituir antes de finales de año, tal como adelantó El Periódico de España, diario del mismo grupo que este periódico.

El líder de IU aprovechó su intervención para brindar respaldo público al nuevo cometido de la vicepresidenta segunda del Gobierno. "Apoyamos desde IU y yo personalmente este proyecto y que nuestra compañera y Yolanda Díaz acepte ser la candidata a las elecciones encarnando este proyecto". "Hay que ver esto como una oportunidad para poner en marcha el proyecto político", defendió.

Andalucía, hito electoral

La escuela de IU, que se celebrará en el céntrico Hotel Exe Macarena de la capital andaluza, será presentado el viernes por la mañana por varios cargos orgánicos de IU, entre ellos Toni Valero, coordinador general de IU Andalucía, que se perfila como una de las opciones más consolidadas para liderar la candidatura de Unidas Podemos en Andalucía, ante la falta de cuadros por parte del partido morado. La desvertebración territorial de la organización con el centralismo impuesto a partir de 2017 ha llevado a un goteo de salidas en Podemos.

Esto, unido a la ruptura con Teresa Rodríguez, que decidió lanzar su propio partido, Adelante Andalucía, llevándose a parte de los cuadros provenientes del partido, ha llevado a que Izquierda Unida gane peso en la federación más importante del país por ser la más poblada. La nueva líder de Podemos Andalucía es Martina Velarde, candidata designada por Madrid y diputada en el Congreso, pero sin presencia en el escenario político andaluz, donde es una desconocida.

Que el despliegue de alianzas se produzca en Andalucía no parece ser casual. Este territorio es el más fragmentado del escenario nacional, con tres fuerzas a la izquierda del PSOE: Unidas Podemos, Adelante Andalucía y Más Andalucía, liderado por Esperanza Gómez. En las últimas semanas todos admiten la imposibilidad de acudir tan fragmentados a las urnas, pero el acercamiento no se presenta como un reto fácil, dado lo traumático de las distintas rupturas, a nivel andaluza en el caso de Rodríguez y a nivel estatal en el caso de la federación del partido de Errejón.

Tampoco está claro el papel de Yolanda Díaz en este escenario electoral. Hasta ahora la dirigente ha procurado mantenerse al margen, aunque desde Unidas Podemos Andalucía aseguran que existen contactos con la vicepresidenta y dan por hecho que hará campaña electoral por la candidatura al igual que el resto de miembros del Gobierno, con la incógnita de si la marca electoral de Podemos se mantendrá en la papeleta -como a nivel estatal-, o si se busca una nueva fórmula para aunar a otros actores.

El plantel

Las jornadas empezarán a las 18 horas del viernes y estarán inauguradas por miembros de la dirección de IU como el propio Alberto Garzón o la eurodiputada Sira Rego. A lo largo de tres días se celebrarán debates donde intervendrán miembros de distintas organizaciones y movimientos. Así, acudirán perfiles de la primera plana de Podemos como la secretaria de Organización, Lilith Vestrynge, o el diputado Rafael Mayoral, así como el asesor Manu Levín o la eurodiputada María Eugenia Palop.

Por parte del equipo de Yolanda Díaz estará Rodrigo Amírola, uno de sus hombres de confianza que se integró en el Ministerio el pasado mayo y que provenía de la órbita de los comuns. En la primera etapa de Podemos se situó junto a Íñigo Errejón y, pese a que después se mantuvo en Podemos, a diferencia del líder de Más País, su figura todavía resulta controvertida en el núcleo duro de Podemos.

Por parte del partido de Ada Colau están la asesora de discurso de los comuns, María Corrales, y Daniel V. Guisado, que forma parte de la delegación catalana en el Congreso de los Diputados. La relación entre los comuns y Díaz es excelente; tanto es así, que la alcaldesa de Barcelona se presenta como una de las principales valedoras del proyecto nacional de la vicepresidenta, consciente de la necesidad de un cambio organizativo respecto a Podemos tras la era de Pablo Iglesias, marcada por el cesarismo.

Además de los cuadros de Díaz o de Colau, también hay presencia de cargos públicos de Más Madrid, el partido liderado por Mónica García que exhibe sintonía con Díaz en Valencia, pese a las reticencias de Errejón. Así, acudirá Jorge Moruno, diputado en la Asamblea de Madrid y quien fuera el jefe de discurso en el 'primer Podemos', que luego dio el salto a la política madrileña junto al ex número dos del partido morado.

En sintonía con el proyecto amplio defendido por Díaz, también asistirán destacados miembros sindicales como Unai Sordo, secretario general de CCOO. Acudirán asimismo perfiles independientes como Julio Martínez-Cava, considerado "uno de los intelectuales de referencia del movimiento autónomo" y miembro de la publicación Sin Permiso; además de otros como Elisabeth Duval, Eduardo Bayón o la filósofa Ana Carrasco.

"Un proyecto de país"

Garzón ha exhibido en las últimas semanas su apoyo sin fisuras al proyecto de Díaz, y este viernes volvió a ratificar su respaldo: "Trabajamos en favor de las confluencias", defendió. "En cada territorio nuestra gente se une con personas distintas a IU, y es la línea que vamos a seguir a nivel estatal".

"Tenemos que empujar para construir un frente amplio que incorpore a los compañeros de IU, de Podemos o de comunes, pero hay que incorporar a mucha gente que está en otras organizaciones y sobre todo a quienes no están organizadas políticamente pero siente simpatía hacia los valores que encarnamos". "Todo eso cristaliza en un proyecto de país que para nosotros siempre va a tener los parámetros republicanos y federalistas, y ahí no cabe duda de que nos vamos a encontrar no solo las gentes de IU sino mucha otra gente". "Vamos a seguir empujando", determinó.