En mitad del pulso con Génova y tras el avance del libro de Cayetana Álvarez de Toledo que ha provocado un cisma dentro del partido, Isabel Díaz Ayuso saca la cara por la exportavoz del Congreso. "Son opiniones personales, pero Cayetana siempre ha representado los valores del PP", afirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid en una entrevista esta mañana en Antena 3, mientras que los principales cargos de la formación guardan silencio por orden de la dirección nacional: "No vamos a contribuir a que venda libros", dice la premisa de la cúpula.

En Génova advertían ayer que seguirían la máxima de "no hay mejor desprecio que no hacer aprecio", insistiendo en que no entrarían a valorar nada sobre el libro de la diputada por Barcelona y menos aún se planteaban tomar cartas en el asunto a nivel orgánico: es decir, que no piensan expulsarla. "Es lo que ella busca. Quiere que la expulsemos justo antes de que salga su libro a la venta".

Dejaron en manos del Grupo Parlamentario cualquier sanción por haber roto la disciplina de voto (en la renovación institucional con la propuesta de Enrique Arnaldo para el Tribunal Constitucional votó en blanco). La dirección del Grupo ya ha abierto un procedimiento interno para estudiar si le imponen una sanción o no, que podría derivar en una multa económica.

Lo que sentó especialmente mal en la dirección nacional del PP fueron unas palabras que Álvarez de Toledo pronunció este martes, asegurando que el partido busca y filtra "material incriminatorio" contra la dirigente madrileña. Fuentes de la cúpula se apresuraron a desmentirlo: "Es rotundamente falso". Preguntada por ello, la presidenta de la Comunidad se ciñó a "desear" que "no sea cierto". Y acto seguido dio un mensaje de cierto apoyo a la exportavoz parlamentaria, afirmando que siempre ha defendido los valores del PP.