Todos los alcaldes afirman que su labor es la más cercana a la ciudadanía. ¿Influye saber que los vecinos suelen pedir más cuentas a un ayuntamiento que a un gobierno autonómico o central?

Yo creo que eso depende mucho del estilo del alcalde. Conozco alcaldes que no se ponen al teléfono, que van todo el día en el coche. Tanto en alcaldes, como ministros, como en el caso del presidente del Gobierno, depende muchísimo del talante y la personalidad, más que de la etiqueta y el discurso político. Conozco a muy pocos políticos que estén muy abiertos al contacto con los ciudadanos. En general están muy cerrados. Yo daba el móvil a todo el mundo.

¿Cree que debería reformarse el sistema de financiación municipal?

Soy bastante partidaria de que los ayuntamientos grandes puedan tener iniciativa para organizar la estructura impositiva y generar los recursos que necesita. Pero eso hay que combinarlo, claro, con que desde el Estado esté asegurada una planificación económica que permita a todo tipo de ayuntamiento, pequeño o grande, tener lo sustancial. Me inclinaría por tener más libertad para llevar a cabo una política impositiva propia.

¿Es fácil gobernar para los vecinos que no han votado al alcalde?

Sí, no tuve problema en ese sentido. Tuve claro desde el primer momento que una cosa es el programa electoral y otra el de gobierno, que se nutre de las estrategias, los objetivos y las líneas del programa electoral pero que debe incorporar a los que no te han votado. Si no, no hay manera de hacer algo eficiente.

¿Cuesta a veces tomar decisiones que convienen al municipio pero no al partido del alcalde?

Yo he sido independiente desde el día cero. No respondía a ninguna disciplina de ningún partido porque no estaba en ninguno. No tuve ese tipo de limitaciones. Si tuve que procurar que hubiera entendimiento en un grupo en el que había concejales integrados en partidos. He visto a políticos tomar una decisión por lo que dice el partido, y sobre todo lo que dice el partido para ganar unas elecciones. He visto a gente decir: “esto que ha dicho la oposición estaría bien pero no vamos a apoyar a la oposición”.

¿Cuál es la cuestión más sensible para un alcalde: seguridad, limpieza, el estado de la economía?

Pues es un equilibrio. El alcalde lo que tiene que tener claro es que él es un vecino más, pero que tiene una responsabilidad: que funcione la música de la ciudad. El alcalde es el director de orquesta, y tiene que lograr que funcione cada voz, cada instrumento, cada partitura. El equilibrio de la ciudad es la responsabilidad esencial del alcalde.

¿La lucha contra el cambio climático es ya una obligación indiscutible para todo ayuntamiento o depende de la sensibilidad de quien gobierne? En Madrid se ha visto cómo conservaban algunas de sus medidas pese a haberlas criticado y haber advertido de que serían retiradas.

Yo creo que es una obligación para todos. Pero sí que es muy lamentable que los que estaban en la oposición (el PP), y que nos sacaron la diferencia que nos sacaron gracias a Vox, dijeran desde un primer momento que iban a desmontarlo todo y hayan hecho lo contrario. Comprendo que Vox esté enfadado. Yo me alegro, cómo no me voy a alegrar.