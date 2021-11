“Soy gay y del Partido Popular”. Así empieza el concejal del Partido Popular de Moncada (Valencia), Vicente Valverde, un comunicado publicado en su cuenta de facebook donde denuncia el trato recibido por la concejala de Igualdad del PSPV, Feliciana Bondia, en una comisión de Servicios Sociales, donde según cuenta él, “me espetó que no entendía como podía ser homosexual y pertenecer al Partido Popular”. Por su parte, la propia concejala y presidenta de dicha comisión, asegura que “nunca voy a atacar a nadie por su condición sexual”, y afirma que la frase que dijo no es exactamente como cuenta el edil popular. “Le dije que no entendía como alguien de su condición sexual estaba en un partido que había votado en contra de la Ley LGTBI y la había recurrido al Tribunal Constitucional” .

Este enfrentamiento dialéctico se produce después de que el PP enviase a una militante a realizar unas jornadas contra la violencia de género, y que en una conversación coloquial, la concejala le dijese que con esos ideales estaba en un partido que no la representaba. Esta conversación informal fue denunciada por Vicente Valverde en la comisión, pidiendo a Buendia que no cuestionara nunca más a una persona del PP. “A lo que yo le respondí: ahora se lo digo a usted, no sé que hace un hombre de su condición sexual en un partido que ha votado en contra de la Ley LGTBI y la ha recurrido al Constitucional. No entiendo que eso sea ni un insulto ni que esté fuera de lugar. Él solo ha querido buscar protagonismo a mi costa”, señala Feliciana Buendia a Levante-EMV, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, Valverde, sin embargo, afirma que le dijo claramente “por ser homosexual”.

A la espera de la grabación de la comisión

Tanto el PSPV como el PP se escudan en la grabación de la comisión para defender sus versiones. Comisiones cuya grabación se debe colgar en la página web para acceso público, aunque a día de hoy todavía no aparece. “La grabación demostrará que las palabras que afirma el concejal del PP que dijo nuestra concejala no fueron exactamente así, y después ya emprenderemos las medidas necesarias” , afirman desde el Partido Socialista. “Es más, Valverde también le dijo a Feliciana Buendia que no entendía cómo le aguantaban en su partido. Eso también puede ser un insulto”, añaden.

Valverde, sin embargo, recrimina el hecho de que “la misma concejal que se encarga de la comisión de igualdad, es la que cuestiona en qué partido debería de militar por mi condición sexual”. Asimismo, en su comunicado en Facebook, advierte que “estamos pasando de tener armarios LGTBI, a tener armarios LGTBI de derechas gracias al sectarismo y señalamiento de la izquierda. Dentro del Partido Popular nunca he sentido discriminación por ser gay, sin embargo, si lo siento a diario por parte de la izquierda. Superen ya su discurso y acepten que cada uno es libre de sentir y votar a quien le dé la gana”.

Buendia, por su parte, lamenta que todo este asunto “tape la gran labor que estamos haciendo desde Igualdad, donde antes de llegar nosotros, el gobierno del PP no se estaba haciendo absolutamente nada”.