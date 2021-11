El Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha informado este lunes del primer caso de infección de la variante ómicron de coronavirus en España, un viajero procedente de Sudáfrica que se "encuentra bien", según ha confirmado el hospital madrileño.

De acuerdo con la información difundida por la Consejería de Sanidad madrileña, se trata de un varón de 51 años que regresó de Sudáfrica el pasado 28 de noviembre con una escala en Ámsterdam. La Dirección General de Salud Pública ha dispuesto un procedimiento de vigilancia epidemiológica de los posibles contactos estrechos que el contagiado pudo tener durante el vuelo que aterrizó en Madrid.

La Dirección General de Salud Pública mantiene la vigilancia epidemiológica de los contactos estrechos del vuelo que aterrizó en Madrid desde la capital holandesa. El positivo fue detectado mediante un cribado con test de antígenos en el aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas.

Se ha confirmado hoy mismo por secuenciación. Hemos logrado poner a punto un procedimiento ultrarrápido que nos permite tener el resultado en el mismo día. El paciente se encuentra bien. #COVID19 #OmicronVariant — Microbiología e Infecciosas Gregorio Marañón (@Mic_Inf_Maranon) 29 de noviembre de 2021

Por el momento, el primer infectado por la variante ómicron en España se encuentra con síntomas leves y en aislamiento guardando cuarentena.

El Servicio de Microbiología del centro hospitalario ha secuenciado y confirmado este caso a primera hora de la tarde. "Hemos logrado poner a punto un procedimiento ultrarrápido que nos permite tener el resultado en el mismo día", ha informado en Twitter.

Antes de que se conociera este primer caso en España, el Gobierno había trasladado un mensaje de tranquilidad a la población. "España es hoy un país seguro", ha dicho la portavoz Isabel Rodríguez que ha pedido, sin embargo, que se extremen las medidas de precaución. En la misma línea, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha repetido que la mejor arma contra la variante ómicron es "la anticipación, la vacunación y la prevención".

En esa línea, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la nueva orden por la que se impone cuarentena de diez días a los viajeros procedentes de Sudáfrica, Botsuana, Esuatini, Lesotho, Mozambique, Namibia y Zimbabue. Este requerimiento se suma al impuesto este fin de semana según el cual todo aquel que llegue desde un país de alto riesgo deberá aportar una prueba diagnóstica con resultado negativo, independientemente de si están vacunados o han superado el covid.

La variante B.1.1.529, bautizada como ómicron, fue identificada por primera vez en Sudáfrica el pasado 22 de noviembre y desde entonces ha llegado a, al menos, 40 países de varios continentes. En Europa, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) registra por el momento 33 casos confirmados de la variante ómicron en ocho países (Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Italia, Países Bajos y Portugal). El organismo europeo ha concretado que todos los casos confirmados de esta variante tienen un historial de viajes a países africanos, y algunos de ellos han tomado vuelos de conexión en otros destinos entre África y Europa.

Los pasajeros de vuelos procedentes de estos siete países con destino cualquier aeropuerto situado en España, deberán guardar cuarentena durante los 10 días siguientes a su llegada, o durante toda su estancia en España si esta fuera inferior a ese plazo. Todos estos casos, según el organismo europeo, tienen un historial de viajes a países africanos. Fuera de la UE, el informe del centro europeo notifica casos en siete países y territorios foráneos: Australia, Botsuana, Canadá, Hong Kong, Israel, Sudáfrica y Reino Unido.

Riesgo "muy alto"

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que el pasado viernes incluyó la variante B.1.1.529 entre las variantes preocupantes (VOC, por sus siglas en inglés), ha advertido este lunes en un informe sobre esta nueva cepa del SARS-CoV-2 que el riesgo que plantea globalmente la nueva variante ómicron del coronavirus es "muy alto".

De hecho, las elevadas mutaciones de la variante ómicron cuentan con potencial para ser más resistentes a la inmunización y más contagiosas. "Puede haber nuevas olas de covid-19 con graves consecuencias, dependiendo de muchos factores, como el lugar donde esas olas ocurran", ha anticipado el mismo informe.

"Falta mucha información"

El director del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Cristóbal Belda, ha informado este lunes de que el equipo de virus respiratorio de este organismo trabaja desde el viernes en la nueva variante. Por el momento, este equipo ya dispone de la secuencia de la cepa y estudia si es o no más transmisible, como apuntan algunas teorías. "Falta mucha información" sobre ómicron, ha dicho el director del ISCIII, que ha incidido en la evidencia de que la vacunación debe ser global, dado que "si no estamos todos protegidos, no estará ninguno".

Belda ha hecho estas consideraciones en el Congreso, en su comparecencia en la Comisión de Investigación que aborda la gestión de las vacunas, justo en el momento en el que el Hospital Gregorio Marañón informaba del primer contagiado de la variante ómicron en España. El director del ISCIII ha señalado que, frente a las nuevas variantes, lo que cuenta es "el sentido común, la distancia social, el lavado de manos, mascarilla y prudencia". "Con esto y con una adecuada vacunación deberíamos tener suficiente fuerza como para, entre todos, ir aguantando", ha recalcado.