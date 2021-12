La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado este miércoles en el Congreso que el Gobierno seguirá dando una respuesta a la pandemia de acuerdo a la legislación vigente y en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y dado que hay "legislación suficiente" no ve necesaria una ley de pandemias.

Darias, que ha respondido así en la sesión de control a una pregunta del diputado del PP Ignacio Echániz sobre cuántas nuevas olas del coronavirus tienen que darse en España para que el Gobierno apruebe una ley de pandemia, ha preguntado al PP cuál es su modelo de gestión de la crisis sanitaria: "El de Casado, el de Ayuso o el suyo".

Y ante la falta, según Darias, de un modelo único de gestión por parte el PP, ha explicado que el del Gobierno se basa en planes, actuaciones y estrategias conjuntas y coordinadas "de todas y cada una de las autoridades sanitarias, incluidas las suyas", y con una máxima prevención y vacunación.

También se ha referido la ministra a la vacunación infantil que comienza este miércoles y ha preguntado a los populares "si alguna vez van a dejar de poner palos en las ruedas. Con ustedes no se puede contar pero con ustedes o sin ustedes, vamos a seguir adelante".

La titular de Sanidad también ha explicado que desde el inicio de la pandemia se han ido adaptando y aprobando nuevas normas en el seno del Consejo, atendiendo al modelo territorial y a las competencias de las comunidades en materia sanitaria.

"Eso se llama Estado de derecho y Estado de las autonomías", algo que, en opinión de la ministra, el PP "no entiende".

Por su parte, el diputado del PP ha lamentado "la falta de valor" del Gobierno para aprobar una ley de pandemias y les ha acusado de "dejación de responsabilidades".

Echániz ha subrayado que una ley de pandemia aclararía a las comunidades por dónde ir en la toma de sus decisiones y solucionaría "este desaguisado" que produce desigualdades, antes en la desescalada y ahora en la vacunación.

Según Echániz, hay varias opciones: "Que usted no quiere trabajar, que no quiere legislar, que se ha cansado de ser ministra o es que por orgullo y soberbia no quiere dar la razón al jefe de la oposición" que lleva pidiendo una ley de pandemias desde hace dos años.