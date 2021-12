La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que llevará a Bruselas el reparto de los fondos covid-19 ante la "falta de transparencia" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

En una entrevista en EsRadio, Díaz Ayuso ha denunciado que el Ejecutivo madrileño no tiene información acerca del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

En esta línea, ha criticado que el Gobierno se "procura la legislatura haciendo anuncios electorales con el dinero de todos", por lo que dará las batallas que sean necesarias y preguntará a Bruselas, donde pretende viajar a principio de año, si el reparto "es normal".

Sobre la Conferencia de Presidentes de este miércoles ha señalado que "no volvería a ninguna" porque no son convocadas "en tiempo y forma", pero dadas las circunstancias debe asistir a ella ante el aumento de los casos y demostrar que le importa como a Pedro Sánchez o "más que a él", quien "no tiene ningún tipo de estrategia".

A su juicio, el presidente del Gobierno "se quiere ir de vacaciones demostrando que se ha echado a las espaldas la responsabilidad de la pandemia pero nada más que eso", ha señalado para añadir que Sánchez pretende que los presidentes autonómicos le "preparen la intervención" y las regiones "tomarán sus propias decisiones".

La presidenta ha defendido la estrategia de la Comunidad de Madrid durante la pandemia "yendo contra el virus y no contra la libertad de los ciudadanos", por lo que ha vuelto a descartar nuevas restricciones para frenar el incremento de los contagios de la variante ómicron, ya que es más leve y no reviste especial riesgo en la presión hospitalaria, ha explicado.

"Muchas comunidades autónomas de cara a esa conferencia llevarían otra vez los cierres pero se ha demostrado que los ciudadanos no aguantan más, que están cumpliendo las normas, que se están confinando, que están con mascarillas, con vacunas y todavía me hablan de volver a cerrar", ha concluido.