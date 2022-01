El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), cree que la escritora Almudena Grandes no merece ser hija predilecta de la ciudad en la que nació y murió el pasado 27 de noviembre, y considera que es fruto de "la debilidad" de la izquierda que se haya incluido como un punto del pacto presupuestario que Cibeles alcanzó con el Grupo Mixto.

Almeida lo ha dicho en una entrevista publicada este lunes en OKdiario que está siendo muy criticada en redes sociales, hasta el punto de que Almudena Grandes se ha convertido en tendencia en Twitter.

En el vídeo de la entrevista, el alcalde y portavoz nacional del PP recuerda que cuando murió la escritora el Gobierno municipal -formado por PP y Ciudadanos- votó en pleno en contra de nombrarla hija predilecta, al igual que hizo Vox, aunque la coalición sí votó a favor de darle una calle.

Preguntado en la entrevista por una frase de Almudena Grandes de que "cada mañana fusilaría a dos o tres voces que me sacan de quicio", Almeida tilda de "lamentables" esas palabras, al tiempo que señala que "es una persona que ha tenido una trayectoria, que ha tenido premios literarios, y que además estaba vinculada a Madrid".

"Sinceramente lo digo, yo no lo hubiera hecho de ser ellos, porque no creo que Almudena Grandes deba ser hija predilecta de un acuerdo presupuestario, pero eso no es una muestra de debilidad nuestra, es una muestra, a mi juicio, de debilidad argumental de quien lo plantea, que para aprobar unos presupuestos quiere imponer a Almudena Grandes", sigue el regidor.

Se refiere a que el Grupo Mixto, compuesto actualmente por tres ediles escindidos de Más Madrid que trabajan bajo el sello Recupera Madrid y que son próximos a la exalcaldesa Manuela Carmena, incluyeron en el pacto para sacar adelante los presupuestos de 2022 nombrar a la escritora hija predilecta.

Tras esto, Almeida ha insistido en que en la negociación de los presupuestos "hay que hacer un balance y una ponderación". "Entonces, si puedo bajar los impuestos a 700.000 recibos del IBI y que Almudena Grandes sea hija predilecta, yo creo que los madrileños prefieren que se bajen los impuestos", es uno de los ejemplos que pone.

Diferentes concejales de Más Madrid y PSOE, además de otras personalidades, están censurando en redes sociales las palabras del alcalde y portavoz nacional del PP.

"Qué grandísimo le queda Madrid a Almeida", ha escrito, por ejemplo, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, en un mensaje que acompaña con una fotografía del titular de la entrevista de Almeida.

También con una captura de la entrevista, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha tuiteado: "Y ahora toca mensajito para contener a los suyos. Quizá el que no merezca ser alcalde de Madrid es él. Lamentable, Almeida".