La España vaciada está en la España poblada. O al menos parte de ella. Con esta idea en la cabeza, varios ciudadanos que viven actualmente en la capital madrileña pero tienen su origen en otros territorios cada vez más deshabitados han decidido presentar una plataforma en la Comunidad de Madrid que represente en la región los intereses de la España Vaciada. El objetivo es claro: atraer a su causa a la población que vive en el kilómetro cero de la península. No se trata, por tanto, de representar a los pequeños municipios de la comunidad, principalmente situados en el norte, que pueden estar perdiendo población y plantar cara sobre el terreno a Isabel Díaz Ayuso sino de defender desde Madrid el discurso de la cohesión territorial a nivel nacional tal y como ellos la entienden.

La puesta de largo de esta nueva plataforma será el próximo 27 de enero en una de las múltiples casas regionales que hay en la capital, en la Casa de Soria en Madrid, casualmente situada a escasos 5 minutos del Congreso de los Diputados y de la Puerta del Sol. "En la capital se ve la otra cara de la moneda de la España vaciada", dice Diego Loras, portavoz de esa nueva plataforma en ciernes, "con servicios públicos saturados, atascos en las vías urbanas y viviendas con precios disparados" debida a la alta densidad de la población en la capital y sus municipios cercanos. En su opinión, el proyecto de "la España Vaciada ha dejado de entenderse como una propuesta localista para convertirse en una propuesta que apuesta por el equilibrio territorial" y esto es lo que les anima a pensar que su plataforma puede tener éxito en Madrid y arrastrar el apoyo de la población que en algún momento emigró a la capital pero sigue manteniendo lazos con su lugar de origen.

Ha llegado la hora de tener un país más equilibrado



Juntos sumamos más‼️ pic.twitter.com/pDkXQHbvVL — España Vaciada Madrid (@EVaciadaMadrid) 15 de enero de 2022

Casualmente, esta presentación se produce una vez anunciada la convocatoria electoral en Castilla y León y a escasas semanas de la cita, el 13 de febrero. Sin embargo, desde la plataforma aseguran que su iniciativa no está enfocada solo a esta cita electoral. "Las fechas han coincidido, esto habría ocurrido con o sin elecciones en Castilla y León", explica Loras a El Periódico de España. Pero reconoce que es bienvenido todo lo que sirva para sumar a las distintas candidaturas que se presentan para competir con los partidos tradicionales en la comunidad vecina. "Cuando pasen estas elecciones, seguiremos organizando actos por las casas regionales, es un proceso independiente, pero si ayuda, bien". Pasadas estas elecciones, vendrán las de Andalucía, cuya fecha para el adelanto electoral aún no se conoce, después el resto de las comunidades autónomas y, por fin, las generales.

Población flotante en Madrid

El politólogo Pablo Simón, preguntado por El Periódico de España, explica que esta iniciativa tiene "mucho sentido" porque la capital puede servir a esta plataforma como altavoz en las propias regiones despobladas. Lo raro, apunta, es que no lo trabajen más porque existe una "población de flotación", principalmente de universitarios, a la que podrían llegar.

En efecto, es difícil saber cuántos ciudadanos de la llamada España Vaciada viven en Madrid y que podrían ser objeto de los mensajes de este movimiento; los únicos datos ciertos de población son los que indica el padrón, que no especifica el origen interterritorial de los nuevos censados, pero existe una población flotante que viene a la capital a estudiar o a trabajar y reside en ella sin empadronarse durante años. Además, debido a la pandemia los datos pueden ser fluctuantes.

Un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona realizado, precisamente, poco antes de la aparición del virus sobre la "Descapitalización educativa y segunda oleada de despoblación" y que analiza los movimientos migratorios de la población de entre 25 y 39 años entre las distintas comunidades autónomas entre 2013 y 2017, indica que Madrid está consolidada como "el principal receptor de talento" y aglutina el 38,7% de los movimientos migratorios de los jóvenes. Además, según este estudio, la Comunidad de Madrid atrae principalmente a una población muy bien preparada, siendo el 64,9% de los jóvenes procedentes de otras regiones titulados universitarios. El estudio apunta, igualmente, que Castilla y León es la región más afectada por las pérdidas migratorias, pero la conclusión principal del mismo es que el éxodo no se da solo de las poblaciones más rurales hacia grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza, sino que "cada vez en mayor medida la migración hacia estas ciudades se produce desde las capitales de provincia".

El propio Loras es ejemplo de ello. Oriundo de la provincia de Teruel, se marchó de allí al cumplir los 18 años y ahora, a sus 25, está trabajando en su doctorado en Economía en la Universidad Pontificia de Comillas, donde también da clase. La plataforma que se presentará a finales de enero en Madrid está conformada por más de una veintena de ciudadanos de la llamada España vaciada. Hay gente de Teruel, de Soria, de Burgos, de Ávila, Asturias... y Loras reconoce que una de las singularidades de esta iniciativa es que tanto sus representantes como el público al que se dirigen es más joven que en otras provincias porque hay "muchos estudiantes y jóvenes que desarrollan su primera etapa profesional en Madrid" a los que se quieren dirigir, si bien también incluyen a gente que ha hecho su vida en la capital tras haber llegado a la gran ciudad hace décadas.

¿Candidatura para las generales?

Simón diferencia dos escenarios distintos en la estrategia de esta nueva iniciativa de la España Vaciada. Por un lado, entiende que la idea de dirigirse a esa población residente en Madrid pero censada en sus lugares de origen puede dar un resultado positivo a sus impulsores. Esa representación y actividad en la capital servirá de altavoz y provocará un eco en las distintas provincias y, además, servirá para circunvalar las posibles dificultades que puedan tener en los medios locales y regionales. "Si alguien sale en un programa de televisión nacional o un medio nacional es más fácil ser famoso en el ámbito local", explica.

Por el contrario, cree que sería "contraproducente" y que "no tiene sentido" que la estrategia sea trabajar en esta plataforma para desarrollar una futura lista por Madrid de cara a unas generales. Esto último, sin embargo, no está decidido. Aún. La idea es presentar en las próximas semanas el modelo de desarrollo que plantea la España Vaciada, un documento en el que trabajaron a lo largo de 2020 todas las asociaciones y agrupaciones territoriales que conforman o dan contenido a la plataforma nacional, e ir organizando actos, principalmente en las casas regionales de la capital pero no solo, para darla a conocer. "No serán actos para hablar de las elecciones", explica Loras, ni para las regionales inmediatas ni para las generales. Pero no descarta que más adelante, en función del interés que suscite esta nueva plataforma de la capital, la candidatura en Madrid pueda convertirse en una realidad. "Creemos que algunas de las personas que viven en Madrid les gustaría volver a su lugar de origen" si las condiciones y los servicios acompañan, "otras, pueden simplemente querer una mejor redistribución", remata Loras.