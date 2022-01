La tensión había ido creciendo a ambos lados a lo largo de esta semana que el propio Javier Lambán había calificado como "crucial". Cataluña no se bajaba del burro con su empeño en liderar la candidatura de los Juegos Olímpicos de 2030 y Aragón le volvía a señalar una y otra vez cuáles eran las indicaciones del Comité Olímpico Español (COE), del COI y del Gobierno de España. Por eso se aguardaba con impaciencia el modo en que iban a tratarse Pere Aragonès y Lambán, de qué manera iban a abrir un camino único y conjunto hacia el año 2030. Pues bien, de momento no ha habido acuerdo. Mañana no habrá reunión. La cita ha sido suspendida oficialmente.

A mediodía se estaban cerrando los detalles entre ambos Gobiernos, los asuntos y los modos en los que avanzar, sobre todo, en el conflicto olímpico. Nunca se llegó a un acuerdo, aunque en este momento se desconocen las razones de la suspensión, que también podría ser aplazamiento aunque de momento no tenga fecha. Tampoco se conoce si la decisión ha venido de uno de los dos territorios o han sido ambos los que han preferido evitar ese agrio encuentro que puede suponer el fin de la candidatura de los Pirineos para el año 2030, del sueño olímpico en Aragón. A primera hora de la mañana, el presidente preparaba con tacto la cumbre con su homólogo catalán absteniéndose de emitir "cualquier tipo de juicio que entorpezca el desarrollo de la reunión". Todavía estaba previsto que los presidentes de Aragón y Cataluña, Javier Lambán y Pere Aragonès se reuniesen este viernes en Balaguer para tratar de acordar una postura común que sirva para llevar adelante, de una vez por todas y sin más trabas, la candidatura de los Juegos Olímpicos de 2030. Distintos partidos le habían pedido al jefe del Ejecutivo aragonés estos días que fuese "contundente" con los catalanes, sobre todo el Partido Popular, que solicitó que se comportara con el 'president' "con la misma vehemencia" que lo hace en las redes sociales. "Mi posición respecto a la defensa de los intereses de Aragón no admite lecciones de nadie, y mucho menos de ese partido (PP)", ha respondido este jueves Lambán. "Voy a Cataluña a reanudar una relación institucional que se interrumpió hace seis años, algo que no es bueno. Son muchos los asuntos que tenemos que tratar con los catalanes, hermanos de historia, de cultura, vecinos geográficamente y compartientes de muchísimos intereses económicos y sociales", ha dicho Lambán esta mañana, que ha intentado suavizar el clima de tensión en las horas previas a la cumbre de Balaguer, y que tenía una conversación pendiente con Alejandro Blanco, presidente del COE. "Es obvio que uno de los temas que tenemos que abordar es el de la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. En los últimos días se han ido produciendo contactos. Me consta que ayer Alejandro Blanco, después de estar anteayer en Zaragoza, visitó a responsables políticos catalanes. Tengo pendiente hablar con él para que la reunión de mañana sea fructífera en este aspecto concreto”, ha explicado el presidente, que pensaba plantear al 'president' catalán la posición de Aragón "de alineamiento con el COE, que lidera la candidatura". El COE ha dicho "con claridad" cómo tiene que producirse la andadura de esa candidatura y, por tanto, "hoy me abstendré de emitir cualquier tipo de juicio que entorpezca el desarrollo de la reunión que vamos a sostener” este viernes en la localidad ilerdense. Una candidatura ganadora Pese a los momentos de tensión que se han vivido en las últimas semanas, provocados sobre todo por las declaraciones de diferentes dirigentes catalanes en las que se rompía la organización "en pie de igualdad" que ha pedido no solo Aragón sino el COE e incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a Zaragoza en septiembre, hasta este mediodía se seguía asegurando que había cita. “Trato por todos los medios de que se reconduzca la situación y de que el propósito del COE llegue a buen fin, para lo que es absolutamente fundamental que dos comunidades autónomas pirenaicas colaboremos y nos atengamos a las normas del COI y del COE. Simplemente ateniéndonos a las normas seremos capaces de hacer una candidatura muy solvente y ganadora, sin ningún tipo de dudas”, ha cerrado Lambán esta mañana su comparecencia. Esa candidatura, en estos momentos, no solo no es ganadora sino que va camino del entierro.