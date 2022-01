Tic, tac. Cinco días restan para que el Congreso debata y vote la reforma laboral. Una sesión crucial en este ecuador de legislatura y aún no resuelta, aunque los dos socios del Gobierno confían en sacarla adelante, aunque las cuentas que socialistas y morados manejan no son las mismas. Mientras que estos no contemplan otra opción que aprobarla con los socios de investidura, el partido de Pedro Sánchez abre el abanico y llama a "ensanchar mayorías", sin despreciar en absoluto los apoyos de los nueve diputados de Ciudadanos. Es más, a día de hoy, el escenario más factible es una votación ajustadísima y que el decreto ley resulte convalidado gracias al respaldo de los de Inés Arrimadas y de pequeñas formaciones.

El presidente aprovechó su primera parada en la campaña de Castilla y León, este sábado, y en Zamora —aún protagonizará tres mítines más hasta el cierre, en León, Soria y Valladolid—, para redoblar la presión sobre los grupos. Para insistirles en que ha de refrendar el texto, porque es un "acuerdo" y no una "imposición", como ocurría cuando gobernaba el PP. Un mensaje que volvió a extender hacia el PP: ya se lo dijo a Pablo Casado en la llamada que este le hizo el miércoles para preguntarle sobre Ucrania: Sánchez le reclama el voto a favor o, como mínimo, la abstención. Pero no la tendrá.

El líder del Ejecutivo, que cerró el mitin tras el candidato y líder regional, Luis Tudanca, y su cabeza de lista por Zamora y número dos del PSOE castellanoleonés, Ana Sánchez, recordó que la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018 era algo más que una "moción contra la corrupción" del PP. También supuso "una nueva etapa en la forma de hacer política", marcada por la distensión y el diálogo. También con los agentes sociales, entendimiento del que el Gobierno, en un tiempo prácticamente yermo en pactos con el PP, ha hecho bandera. El diálogo social, señaló, "no es solo un medio, sino un fin". "No imponemos, nosotros acordamos, y lo hacemos porque gobernamos para las mayorías sociales de nuestro país, que se sienten mejor representadas en los acuerdos, y no en las imposiciones", remarcó.

Así, repasó los acuerdos con la comunidad educativa, con el feminismo al impulsar la renovación del pacto de Estado contra la violencia de género, con los pensionistas... y "con los trabajadores, aprobando una reforma laboral que pone fin a la contrarreforma de 2012 y 2013" del PP. A los populares, precisamente, les exigió a continuación que voten a favor o se abstengan. "Que lo hagan, porque este no es el acuerdo del Gobierno, tampoco es el acuerdo solo de la patronal o de los sindicatos. Es el acuerdo de todos nosotros. De la patronal, de los sindicatos, también del Gobierno de España. No es el acuerdo que hubiese querido el PSOE, ni el que hubiesen querido los sindicatos o los empresarios. Pero precisamente por eso, porque es el acuerdo en el que nos sentimos representados todos, es el acuerdo que merecen los trabajadores", defendió.

#EnDirecto | Sánchez dice al PP que fue "un error" aprobar su "contrarreforma" laboral: "Que no cometan el doble error de ahora votar en contra de una reforma acordada entre los agentes sociales y el Gobierno" pic.twitter.com/FHm2l2TbrJ — Europa Press (@europapress) 29 de enero de 2022

Al PP: no al "doble error"

Sánchez apeló de palabra al PP, pero su mensaje estaba dirigido también a las demás fuerzas. Como ya afirmara el pasado miércoles en la Moncloa, tras su reunión con la primera ministra finlandesa, la socialdemócrata Sanna Marin, el Gobierno considera que ya hizo su trabajo, que era "reconstruir los consensos rotos" por los conservadores, y ahora que el acuerdo está tejido, el Congreso no puede destejerlo. De ahí que los socialistas repitan con rotundidad que no quieren tocar ni una coma, ni aceptan la opción, que ofrece la vicepresidenta Yolanda Díaz a los socios, de modificar puntos del mercado laboral por fuera del decreto. Esgrimen que todo retoque habrá de hacerse siempre con el consenso de empresarios y trabajadores. El presidente no quiere arriesgarse a que la patronal se descuelgue, y esta ya ha trasladado que no tolerará ningún cambio. De ahí que Sánchez defendiera este sábado en Zamora el acuerdo como un punto de equilibrio entre todas las partes, que a todas "representa" y que se merecen "los trabajadores", en un aviso claro a las fuerzas de izquierda, que consideran que los avances que contiene el texto son insuficientes.

La reforma laboral, explicó a los militantes y simpatizantes, combate los dos principales males del mercado de trabajo, la precariedad y el paro estructural. "Por tanto, yo le digo al PP, fue un error imponer en los años 2010 una contrarreforma que devaluó los salarios y precarizó las relaciones laborales. Que no cometan el doble error de votar en contra de una reforma acordada entre los agentes sociales y el Gobierno", azuzó.