La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves el trabajo de los centros de menores tutelados de la región y ha subrayado que desde estos se han superado en 2021 las 5.000 denuncias interpuestas.

Así lo ha señalado en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, le ha preguntado por la cuestión. La parlamentaria de Podemos ha señalado que lo sucedido es "un drama y un auténtico horror" que demuestra que se está "muy lejos de erradicar cualquier tipo de violencia machista" así como que se tiene "un grave problema estructural y que las instituciones públicas", que deberían estar para proteger, "han fallado a estas niñas".

"Está claro que ustedes han intentado engañar a la ciudadanía madrileña ocultando información primero y mintiendo después pero también somos conscientes que sustituyendo a la señora (Concepción) Dancausa no vamos a solucionar este problema de raíz", ha dicho, al tiempo que ha clamado que es necesario "solucionar este problema y proteger la infancia en la región" con la normativa en la materia.

Por su parte, Ayuso ha subrayado que los casos conocidos que "afectan a varias menores conmocionan a todos", y no "hay políticos que puedan sentir más o menos repulsa según sus ideas". "La diferencia entre unos y otros está en cómo se actúa cuando estos casos suceden", ha indicado.

La presidenta ha defendido que "esta protección no ha faltado" en los centros de la autonomía y ha reivindicado el trabajo que realizan los profesionales. "En caso de conductas irregulares por parte de los mismos no tardaríamos ni un solo minuto en tomar decisiones y actuar, algo que no ha sucedido siempre en todas las comunidades cuando se han visto casos mucho mayores, mucho más graves y en el seno de los mismos centros", ha apuntado.

En este punto, ha sostenido que fuera de los mismos colaboran diariamente con la Policía Nacional, con la Guardia Civil y con la Fiscalía de Menores y ha subrayado que "siempre se ha cuidado de estos menores". Por ello, desde los centros ya se han superado en 2021 las 5.000 denuncias a estas instituciones.