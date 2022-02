El PP, que ayer atribuyó a un error técnico el sí de su diputado Alberto Casero a la convalidación de la reforma laboral, subraya ahora que, al margen de que el problema fuese o no de carácter técnico, se ha "quebrantado el derecho a voto" del parlamentario porque la Mesa del Congreso no se reunió para decidir si el voto se podía anular para que fuese emitido de forma presencial.

La convalidación de la reforma laboral quedó ayer aprobada en el Congreso debido al sí de este diputado del PP y a pesar de que los dos diputados de UPN con los que el Gobierno había amarrado la mayoría necesaria votaron en contra, saltándose el mandato de su partido.

Dicen que no conocían el 'no' de los diputados de UPN

Fuentes del PP señalan a Efe que no conocían el 'no' de los diputados de UPN, ni negociaron con ellos, y que si insistieron en pedir que se dejase votar presencialmente a su diputado fue por lo ajustada que ya de por sí era la votación. El diputado erró en un total de tres votaciones.

El PP quiere que se rectifique lo ocurrido ayer porque consideran que se ha alterado la voluntad de la Cámara.

Han enviado tres escritos al Congreso. Uno lo firma el propio Alberto Casero explicando lo ocurrido, en otro los populares Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana piden la convocatoria urgente de la Mesa y en el tercero el grupo reclama que no se publique todavía la votación del Pleno. Es la fase previa a acudir a los tribunales, en concreto, al Constitucional.

"Fraude democrático"

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha hablado en una entrevista en La 1 de TVE recogida por Efe, de "fraude democrático" y "fraude legal" .

Y ha asegurado que la voluntad de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet era que la votación se produjera "a toda costa, para poder sacar adelante la reforma laboral" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez entiende "que su voluntad está incluso por encima de la voluntad del pueblo español". Vaticina que el Constitucional corregirá lo ocurrido.

Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso y por tanto, miembro de la Mesa, ha explicado en COPE que la dirección del PP se dirigió a la presidenta del Congreso antes del inicio de la votación presencial para señalar que un diputado se había dirigido al Grupo Popular para advertir de que lo que reflejaba el comprobante "no era lo que había votado".

Pastor entiende, que ante ese hecho "que no se ha producido nunca" el diputado tenía "todo su derecho" a pedir que el voto se anulase y contase como no emitido para poder votar de nuevo de forma presencial, una decisión que habría recaído en la Mesa, que sin embargo no se reunió.

"El que este señor pueda votar o no aquí no es una decisión de la Presidencia", ha subrayado Pastor.

"La clave aquí es que el resultado de una votación debe ser siempre la voluntad mayoritaria de la Cámara", ha señalado por su parte Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, preguntada por los tres errores de Casero en Antena 3.

Ayuso ve "deslegitimada" la reforma laboral

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este viernes que la reforma laboral nace "deslegitimada".

Así lo ha señalado un desayuno informativo organizado por la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF), en Madrid, donde ha indicado que hoy es "un día triste" para la empresa. Ayuso ha criticado que "los políticos que no han creado ni un solo puesto e trabajo" se dediquen a "pastelear con el salario mínimo, con las bajas laborales o con las reformas".

"La empresa y el mercado laboral lo que necesita, precisamente, es más flexibilidad, bajar impuestos y ser escuchada... ayudas. Nada de eso está importando en esta reforma que ayer nació de una manera completamente deslegitimada porque si el Parlamento y la Mesa del mismo no escucha la petición de un diputado pasa esto", ha señalado.