El PSOE no ve ningún "recorrido" a la batalla que el PP llevará a la Mesa del Congreso primero y al Constitucional después para que se revierta la votación de la reforma laboral, que fue finalmente convalidada por un solo voto y gracias al error de un parlamentario popular, Alberto Casero. No cree que tenga salida porque se trata de un error humano, subraya, y no de un fallo del sistema telemático de la Cámara baja. Pero en lo que quiere poner el acento es en lo ocurrido con los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que votaron no, desobedeciendo la directriz de su partido y desdiciéndose de su propio compromiso, reiterado a los medios y a los dirigentes socialistas que les preguntaron. Para Ferraz, se trata de un caso claro de "transfuguismo político", del que ahora queda por saber "el precio pagado por el PP". Una "compra" de voluntades que demuestra, para la cúpula de Pedro Sánchez, hasta dónde está dispuesto a llegar "el PP de Pablo Casado y Teodoro García Egea".

El PSOE no está dispuesto a que el PP arruine una votación que considera histórica, la de un decreto que recupera derechos de los trabajadores. Por eso empezó a desplegar su artillería desde el Gobierno y desde Ferraz. Que le da importancia máxima a esta cuestión lo evidenciaba que compareciera no el portavoz de la ejecutiva del partido, sino la número dos, Adriana Lastra. Ella fue la que verbalizó que tienen "claro que el PP conocía de antemano la decisión de los dos diputados de UPN" de contravenir la orden de su partido y votar en contra del texto. Lastra subrayó que pudieron ver a Sayas y Adanero "reunirse con PP y Vox" —en concreto, con los portavoces de ambas formaciones, Cuca Gamarra e Iván Espinosa de los Monteros— en la cafetería del hemiciclo y en los pasillos. Pero las alarmas no se desataron porque tanto el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como el portavoz socialista, Héctor Gómez, así como el portavoz de Cs, Edmundo Bal, preguntaron a ambos si iban a cumplir la directriz de UPN, la de apoyar el decreto, y respondieron que sí. También Cerdán llamó a Esparza, para cerciorarse, y le confirmó que no habría sustos. "Era claro. No querían que nos diese tiempo a reaccionar", reflexionan en Ferraz. De haberse dado cuenta de la maniobra, la dirección del PSOE habría requerido a PNV o ERC que prestasen dos abstenciones. Habrían bastado para salvar la votación. Por eso el error de Casero fue providencial, dado que echó por tierra la estrategia urdida por Sayas y Adanero. La reforma salió adelante por 175 síes y 174 noes, cuando el Gobierno esperaba 176 votos a favor (contando con los dos de UPN) y 173 en contra.