La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha respondido por escrito a la diputada del PP Ana Pastor, vicepresidenta segunda de la Mesa, que no convocará expresamente ese órgano de la Cámara baja esta semana para abordar la ajustada votación de la reforma laboral del pasado jueves. El decreto-ley del Gobierno de coalición logró superar el trance por un error en el voto telemático de un diputado del PP, Alberto Casero, ya que los dos parlamentarios de Unión del Pueblo Navarro (UPN) rompieron el acuerdo cerrado con el Ejecutivo y, finalmente, dieron la espalda a la reforma.

El PP considera que Batet debería haber convocado a la Mesa de la Cámara el mismo jueves cuando Casero, al ver que se había equivocado en el voto telemático, corrió hasta la Carrera de San Jerónimo (estaba enfermo en su casa de Madrid) y reclamó volver a ejercer su derecho de forma presencial. Casero y sus compañeros de partido arguyen que fue un "error informático" y no un error humano. En el segundo caso, que pasa de manera habitual cada semana, nunca se repiten las votaciones. De hecho, ese mismo diputado se equivocó también en otros momentos en esa misma sesión: cuando dijo que no quería que la reforma laboral se tramitara como proyecto de ley y, en otro caso más, cuando no respaldó a su propio partido en una moción que había presentado.

Los conservadores han solicitado oficialmente a Batet estas últimas jornadas con varios escritos que convoque ahora la Mesa para analizar "por qué la misma no fue convocada", algo que ella ha descartado por escrito. Afirma que esa cuestión será tratada en la próxima reunión que, como estaba previsto, se celebrará antes de la sesión plenaria que comenzará el 15 de febrero. Esto es: la que ya estaba prevista, puesto que esta semana, al haber elecciones en Castilla y León el domingo, no hay pleno.

El cambio con la pandemia

El grupo popular del PP ha difundido la autorización de la Secretaría General del Congreso a Casero para la emisión de su voto por el procedimiento telemático el pasado jueves, en la que se subraya que se realiza en los términos de "la resolución de la Mesa de la Cámara para el desarrollo del procedimiento de votación telemática, de 21 de mayo de 2012".

Según añade, esa resolución establece en su apartado cuarto que "tras ejercer el voto mediante el procedimiento telemático, la Presidencia, u órgano a quien delegue, comprobará telefónicamente, con el diputado autorizado, antes del inicio de la votación presencial en el Pleno, la emisión efectiva del voto y el sentido de este". El PP recalca que esta comprobación "no se realizó en el caso del diputado".

Fuentes del equipo de Batet, sin embargo, recuerdan que esa fórmula quedó en desuso con la pandemia, cuando el voto telemático se generalizó y se creó una aplicación 'ad hoc' para votar a distancia en la que el diputado puede comprobar su voto y corregirlo antes de confirmarlo. Desde hace más de un año y medio ya no se telefonea para confirmar nada.