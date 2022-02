Un frente internacional que el Gobierno daba ya por cerrado se reabrió este miércoles de manera inesperada. El presidente de México, Andrés López Obrador, propuso "hacer una pausa" en las relaciones con España, que, dijo, "nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles". "Vamos a darnos un tiempo" y que se retomen, llegó a señalar, cuando él ya no esté en la presidencia. Porque, "no es buena la relación" y "a mí me gustaría hasta que nos tardáramos en que se normalizara", tal y como recoge El Periódico de España.

Una reflexión que López Obrador empezó con críticas a las empresas españolas, a las que asimiló a las empresas de EEUU. Los que antes, indició sobre éstas, "eran los dueños de México". "Era un contubernio", una ·promiscuidad económica y política en la cúpula de los gobiernos" que ha durado "tres sexenios". "Nos saqueaban". Su diatriba causó un gran asombro en Ejecutivo español, que en ningún caso esperaba esta salida de tono. Al contrario, la crisis institucional auspiciada por López Obrador, con el hostigamiento a empresas como Iberdrola, OHL y Repsol, y con la carta que envió al Rey en marzo de 2019 exigiendo disculpas públicas por la conquista, empezaba a reconducirse. Inicialmente el Ministerio de Exteriores optó por no hacer declaraciones para "añadir más gasolina". Pero José Manuel Albares, que se encontraba en Lyon, acabó por realizar un pronunciamiento en el que mostró la "sorpresa" del Gobierno por las palabras de López Obrador, aunque trató también de rebajar su alcance. Albares, tajante El ministro defendió que se habían hecho en un "contexto informal", a preguntas de un periodista y no suponen una "posición oficial". En todo caso, que estaba tratando de verificar qué significaban. "Más allá de declaraciones verbales súbitas o palabras puntuales", añadió, "la relación entre España y México es estratégica". "El Gobierno no ha hecho nada que puedan justificar estas manifestaciones", reiteró. "Lejos de una pausa lo que existe es un incremento de las relaciones empresariales". Pese a los intentos de minimizar este asunto, Albares sí avisó que "el Gobierno defenderá los intereses de España ante cualquier circunstancia y ante cualquier país". Y recordó a López Obrador que esta nueva posición contradecía sus últimas manifestaciones y las de su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que agradeció personalmente a Albares a través de las redes sociales, "sus buenos oficios y simpatías por México". Agradezco al Ministro de Asuntos Exteriores de España sus buenos oficios y simpatías por México. Gracias @jmalbares!!! pic.twitter.com/89rraJXD66 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 28 de enero de 2022 Este derrape verbal del presidente mexicano se produce justo cuando el Ejecutivo pensaba que había logrado superar la tensión diplomática de estos últimos tres años, después de la concesión definitiva del plácet al nuevo embajador de México en nuestro país, Quirino Ordaz, tras meses de espera, el pasado 28 de enero. El propio López Obrador dio por hecho a mediados de ese mes que su propuesta de nuevo embajador sería aceptada y señaló que las relaciones con nuestro país estaban "bien". Una nueva página Como refuerzo a lo que parecía la apertura de una nueva etapa ministro de Exteriores dijo recientemente en la comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, que "hay interés de abrir una nueva página" y que "en los próximos meses las relaciones se van a reforzar". Es "un socio estratégico para España al que nos une una rica agenda de intereses compartidos y profundos lazos", subrayó. La extrañeza sobre la reacción de López Obrador es aún mayor porque no había ningún motivo para que abordado el estado de las relaciones con España. A punto de reunirse con el enviado especial del Gobierno de Joe Biden en materia de cambio climático, John Kerry, una pregunta sobre unas valoraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, contra la reforma eléctrica de López Obrador, desató la tormenta sobre España. Salazar aseguró que "promueve tecnologías sucias, obsoletas y caras". Problemas internos La respuesta del presidente mexicano al periodista, en su habitual conferencia de prensa matutina, fue que quieren "energía limpia para hacer negocios sucios". Aquí, "ya no se permite robar, a robar a otra parte. No se permite la corrupción". "Nos ven como si fuéramos una colonia", indicó sobre EEUU y sus empresas, a quien también aludió como "los dueños de México". Esto fue justo lo que le permitió enlazar con la situación de las empresas españolas y con la relación diplomática con España. No obstante fuentes conocedoras de la política mexicana consideran que lo que ha hecho López Obrador, más que cargar contra España, es que ha intentado "desviar la atención" de sus problemas internos. Acuciado por la polémica en torno a su hijo mayor, que ha vivido en una mansión en Houston (Texas), que era propiedad de un ejecutivo de una empresa petrolera que tiene contratos vigentes con Pemex (Petróleos Mexicanos), estas críticas contra EEUU y España también se interpretan como un modo de salir de una "agenda negativa". Es algo que, explican, hace habitualmente para contentar a sus seguidores.