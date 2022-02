Todo el partido quería escucharle y Alberto Núñez Feijóo ha hablado pronto este viernes, 24 horas después de que su partido implosionara en directo en todas las televisiones. El presidente de la Xunta ha dicho que espera que Pablo Casado solucione este "error mayúsculo propio" en las próximas semanas y no sea necesario que los dirigentes del partido pidan un congreso extraordinario en el que se podría elegir a un nuevo presidente del PP. "Yo espero que no necesitemos llegar a un congreso extraordinario para solucionar el problema", ha afirmado en una entrevista en EsRadio.

"No se puede dejar abierta esta herida para un congreso", ha continuado antes de reclamar a Casado que solucione este grave problema con Isabel Díaz Ayuso cuanto antes. De hecho, ha recordado Feijóo que el próximo congreso ordinario toca, por estatutos, este verano, cuando se cumplirán los cuatro años de la elección del actual líder.

"Todos estamos con Casado, pero este asunto ha de resolverlo sentándose con Ayuso, y dándole una solución al partido, porque el partido no merece la situación en la que está en este momento", ha avisado. Y les aconseja que lo hagan "sin intermediarios", en referencia a que no participen dejar de lado al secretario general, Teodoro García Egea, y al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Para Feijóo, los conservadores están viviendo "uno de los momentos más delicados de la historia del PP" y lamenta que se estén distrayendo del objetivo de forjar una alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez. "Hemos fallado, no hemos mantenido ese compromiso. No se puede unir el centro-derecha si no se acredita que el partido está unido", ha lanzado.

Por lealtad

Feijóo ha tenido que responder la eterna pregunta: ¿no quiere ser líder del PP para intentar ser presidente del Gobierno de España? Ha respondido que él ya decidió, en 2018, tras la moción de censura no presentarse a las primarias (que acabó ganando Casado) y que ahora, sus palabras, se tienen que entender en términos de "lealtad" ante el "siniestro" sufrido por su formación. Por ese respeto al presidente del partido, le ofrece su diagnóstico y evita quedarse "callado" que a lo mejor, ha añadido, sería "lo más recomendable" si tuviera "aspiraciones".

El presidente de la Xunta ha lamentado que el PP no haya estado "a la altura de los intereses de España". "Y eso, para nuestro partido, es algo traumático, ya que se fundó para servir a nuestro país. Y ayer no lo hicimos. Reconozcamos primero el error, hagamos un diagnóstico (...) Y pidamos disculpas a todos los españoles, a los votantes y demos explicaciones a los que siguen llevando la marca del PP", ha continuado.

Feijióo, según publicó este diario el jueves, estuvo en contacto a lo largo de toda la jornada con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para comentar qué deben hacer para intentar "calmar las aguas" tras el divorcio del líder del partido y la presidenta de la Comunidad.

La entrevista en la radio a Feijóo ha empezado justo cuando ha acabado la que la Cope estaba haciendo a Casado. El político gallego quería escuchar primero a su jefe de filas, que incidió en la relación de amistad con Ayuso ("no me lo merezco") y abundó en las sospechas sobre que el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, ha cobrado una comisión ilegal de 280.000 euros gracias a un contrato a dedo de la Comunidad de Madrid. La dirección del PP asegura que no tiene pruebas.