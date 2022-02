El candidato de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, "moderadamente satisfecho" tras reunirse con el candidato 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que ambos partidos han convenido la creación de un grupo de trabajo para poner en común sendos programas y ha avanzado que "si las negociaciones van correctamente" vería factible llegar "a un posible acuerdo de investidura y a la posibilidad de apoyar un gobierno del PP en solitario".

Así lo ha señalado el portavoz de Soria ¡YA! tras reunirse con Fernández Mañueco en el marco de la ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria que mantiene el candidato del PP para lograr un posible pacto de investidura tras las elecciones del pasado 13 de febrero.

Ceña ha matizado que su objetivo es "la gobernabilidad del aquel que esté en disposición de alcanzarla siempre y cuando se cumpla el programa de Soria ¡YA!, que es para lo que se presentó a las elecciones", razón por la que estaría dispuesto a respaldar la investidura de Mañueco y piensa que "sería bueno que otros partidos también apoyasen" un gobierno en solitario del PP.

Preguntado por si respaldaría también un gobierno surgido de un posible pacto entre PP y Vox, Ceña afirmado que, en tal caso, Soria ¡YA! no estaría dispuesta a abstenerse y que su intención "saldría de la ecuación porque ya no serían necesarios" y "no se cumplirían sus demandas".

Aunque la conversación con los 'populares' se ha desarrollar "amigablemente", Ceña ha apuntado que "no se han alcanzado acuerdos ni se ha hablado de programa", algo que ha emplazado a las próximas reuniones del grupo de trabajo que han acordado crear ambos partidos.

Mientras tanto, Soria ¡YA! seguirá hablando también con otras fuerzas como PSOE, Unión del Pueblo Leonés (UPL) o Ciudadanos (Cs), con las que ya ha pactado reuniones para la próxima semana a fin de "afrontar lo que viene con responsabilidad y optimismo en cuanto a las reclamaciones que hace Soria ¡YA!".