España no enviará armas a Ucrania de manera directa. El material ofensivo que se pueda mandar se canalizará siempre a través del fondo de ayuda para la paz de la Unión Europea. Es el compromiso que este lunes expresó el presidente del Gobierno en una entrevista en el Telediario de TVE, la primera que concede desde que Rusia atacó a su país vecino. Añadió otro: la regularización de todos los ucranianos que viven en España para que puedan trabajar legalmente y acceder a las políticas sociales. Además, Pedro Sánchez va a pedir a los grupos parlamentarios del Congreso que articulen una respuesta conjunta que haga frente al impacto económico que con seguridad generará la guerra. Medidas que, no obstante, no quiso adelantar.

La crisis en Ucrania ha supuesto un cambio de era y ha forzado incluso que países muy reacios a enviar armamento, como Alemania, den el paso. Aunque Berlín no será la única capital que aprovisione equipos. Más aliados de la OTAN como Bélgica, Canadá, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Francia, Grecia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa o Rumanía, informa EFE, han enviado ya o están aprobando envíos de material a Ucrania. ¿Lo hará entonces España? En directo | Turquía cierra el estrecho del Bósforo a navíos militares No por su cuenta, vino a decir Sánchez. El presidente explicó al periodista Carlos Franganillo que el Gobierno está actuando en tres ámbitos: uno, el de la ayuda humanitaria, canalizada a través de Polonia y Moldavia; dos, el aprovisionamiento de material defensivo (cascos, chalecos...), del que ya se han remitido 20 toneladas). Y tres, la activación, por primera vez en la historia de la UE, del fondo de ayuda para la paz para dar armas letales a los ucranianos. De los 800 millones del fondo, 450 se destinarán al material ofensivo y 50 para suministros no letales, como combustible y equipos de protección. "Como estamos siendo testigos de una amenaza a la seguridad y a los valores y principios que representa la UE, debemos plantear una ayuda europea", explicó. En España viven unos 100.000 ucranianos/as. Vamos a poner en marcha un conjunto de medidas para que puedan vivir y trabajar legalmente y para garantizar que accedan a la educación, la sanidad y a las políticas sociales como cualquier ciudadano/a de nuestro país. #PedroSánchezTD pic.twitter.com/7ssyM71XgB — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 de febrero de 2022 España, sin embargo, es una excepción, le recordó Franganillo. Sánchez entonces justificó que el "gesto" hacia Ucrania se está haciendo a través de la ayuda humanitaria y el material defensivo, y el ofensivo se vehiculará a través de la facilidad europea.