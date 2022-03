Podemos ya lo avisó a comienzos de semana: Pedro Sánchez puede contar con su apoyo, pero ellos seguirán defendiendo sus planteamientos. Incluso, aunque estos vayan en contra de las acciones del Gobierno. Dicho y hecho. Tras la bajada de tensiones de esta semana, Ione Belarra ha insistido este viernes en que la apuesta de su partido por la paz y contra el envío de armas es el "camino difícil", la vía "correcta", la "medida más eficaz". Y, como ya hizo en los días de mayores roces, ha denunciado que no se está poniendo todo el esfuerzo en las vías diplomáticas.

"En estas últimas semanas desde Podemos hemos vuelto a elegir el camino más difícil en un momento clave, pero creo firmemente que es el camino correcto", ha sentenciado la secretaria general de Podemos ante el Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano entre asambleas. Sin mencionar de manera directa la decisión de Sánchez de enviar armas a Ucrania ni al PSOE, Belarra sí ha dejado claro que ha sido su formación la que ha defendido "las vías diplomáticas y pacíficas" para resolver el conflicto. "Hemos defendido la paz en el único momento en que es difícil hacerlo, durante la guerra", ha sentenciado.

La líder de los morados ha reivindicado el haber defendido lo que piensan, que es "ético y justo", pese a que ello les haya supuesto que les "criminalicen e infantilicen". En esta parte de su discurso no ha hecho mención alguna a Yolanda Díaz, que respaldó a Sánchez rápidamente, ni al coordinador federal de IU, Alberto Garzón, o al ministro de Universidades, representante de En Comú Podem, Joan Subirats, que se posicionaron junto a la vicepresidenta. Sin embargo, sí ha agradecido a la militancia de Podemos, de Izquierda Unida, del PCE y de Alianza Verde que les hayan apoyado.

Movimiento europeo

Al igual que hizo el día que Sánchez anunció el envío de armas directo a Ucrania, Belarra ha lamentado que Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) no estén poniendo todo el esfuerzo en las vías diplomáticas para buscar una solución a la guerra entre Rusia y Ucrania. "Recordemos que las guerras son siempre un gran negocio armamentístico, y detrás de cada una de ellas hay fuertes intereses económicos y geopolíticos muy poco confesables", ha apuntado.

En este sentido, Belarra ha recordado que está impulsando un movimiento europeo por la paz junto al líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, y al laborista Jeremy Corbyn para "tender puentes con la otra Rusia, la que no acepta el autoritarismo y el desprecio de los derechos humanos de Putin". "No se trata de si enviar o no armas a Ucrania, se trata de decidir si estamos dispuestas a que esta guerra se resuelva por la vía militar o si lo apostamos todo y en serio a las vías diplomáticas y pacíficas", ha insistido.

La respuesta a la crisis

La secretaria general de Podemos también se ha referido al "fuerte golpe económico y emocional" que va a suponer el conflicto bélico para España y ha demandado a sus socios en el Gobierno poner en marcha un "nuevo escudo social y verde", con medidas más ambiciosas que las planteadas durante el primer año de la pandemia de coronavirus. "No es tiempo de parches, ni de volver a pedirle a la gente que posponga sus urgencias, es tiempo de abordar los problemas desde su raíz", ha dicho.

En concreto, ha propuesto un "plan de emergencia energético" que se centre en recortar los 'beneficios caídos del cielo' que reciben las empresas energéticas a través de un mecanismo eficaz. "Esta vez no podemos fallar", ha dicho sobre el intento que hizo el Gobierno hace meses para reducir estos beneficios. Además, ha reclamado que se "desconecte el precio del gas de la fijación de precios", algo que también plantean los socialistas y a lo que la Unión Europea dio el visto bueno este jueves. Como medida alternativa, ha señalado que se podría imponer un recargo del 10% en el impuesto de sociedades a las grandes eléctricas.

Por otro lado, ha señalado que es necesario implementar un cheque de ayuda energética de 300 euros al mes para 19 millones de familias españolas, lo que supondría un gasto "perfectamente viable" de 5.700 millones de euros.

Fiscalidad y morosidad

Los morados también reclamaron la pasada semana una reforma fiscal "urgente" ante la decisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de aplazar esta reestructuración debido a la compleja situación actual. Belarra ha insistido en esta idea y ha añadido que se debe luchar contra la "morosidad de las grandes empresas" y establecer "ayudas directas" a las pymes ante el incremento de los costes de las materias primas, sobre todo del sector ganadero.