Se agota el primer plazo para alegar contra la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a demoler al completo la urbanización cacereña Marina Isla de Valdecañas y las partes en conflicto muestran sus cartas. La baza que más ha sorprendido hasta el momento es la de la empresa promotora del complejo, Marina Isla Valdecañas SL, que ha decidido abandonar la batalla judicial por la demolición y no va a recurrir el último fallo notificado el pasado 15 de febrero. «No queremos que después de 19 años se siga alegando años y años», asegura a este diario José María Gea, ingeniero de caminos y promotor de la urbanización.

Quien sí mantiene la pugna judicial es la Junta de Extremadura, que este lenes, último día posible, presentó un incidente de nulidad ante el mismo Tribunal Supremo. Se trata de un medio de impugnación excepcional para instar al propio tribunal que ha dictado un fallo a declarar nula su actuación. Y esto, la presentación del incidente de nulidad, es el primer plazo que se ha agotado, ya que desde que se notificó la sentencia el pasado 15 de febrero había 20 días laborales para usar esta vía.

desde la sentencia) para presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero este segundo paso aún no se va a dar. «Habrá que esperar a que se sustancie el incidente de nulidad antes de acudir al Tribunal Constitucional», precisan desde la administración regional a este diario. Y es el mismo camino anunciado por los propietarios de los chalés del complejo: primero solicitar la nulidad del fallo al Supremo y posteriormente, una vez recibida respuesta, se dirigirán al Constitucional.

Recurrir es la postura que todas las partes han mantenido desde que se dictara la primera sentencia contra este proyecto, en el año 2011, pero ahora la promotora ha decidido desmarcarse. Que no vaya a recurrir, no obstante, no supone que esté a favor de la demolición total sentenciada, ni mucho menos. "Apoyamos que no se tire lo que hay ejecutado", dice Gea, que se muestra cansado del largo conflicto que está suponiendo este caso. Por eso quiere avanzar y dejar de pleitear por la demolición para dar el siguiente paso: "Nos centraremos ahora en las indemnizaciones a las que tenemos derecho después de tantos años de trabajo e inversión", asegura José María Gea, promotor de otras urbanizaciones similares en la costa de Huelva. Hay que recordar que la promotora ya había reclamado hace años a la Junta más de 200 millones por responsabilidad patrimonial.