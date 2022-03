La oposición al completo se ha revuelto esta mañana contra Pedro Sánchez y su falta de iniciativas urgentes para aliviar el alza de los precios a los españoles. El jefe del Ejecutivo ha vuelto a apelar a la necesidad de tomar decisiones este viernes en Bruselas, conjuntas con los socios europeos, antes de dar aprobar ninguna medida. La Moncloa lo hará el martes 29. Según Cuca Gamarra (PP), el Gobierno debe actuar "ya" porque España "está en una situación de colapso" y el presidente "parece que no se entera". Según Gabriel Rufián (ERC), Sánchez tiene que ser "útil" para los ciudadanos.

La solución que propone cada grupo parlamentario es muy diferente. Desde la bajada de impuestos a todos que plantea el PP al control público de las eléctricas que han exigido los republicanos. "Es un momento de bifucarción de la legislatura. Dependerá de cómo responda el Gobierno a la pregunta ¿esta crisis quién la va a pagar?", ha planteado Íñigo Errejón, que ha exigido medidas para que se "ajusten el cinturón" las grandes empresas.

En su defensa, Sánchez ha dicho que España está viviendo "una situación extraordinariamente compleja", después de haber tenido que hacer frente a una pandemia, un volcán y ahora la guerra en Ucrania, que ha dejado "un flujo de refugiados" nunca visto en la historia reciente. El presidente ha asegurado que su Gobierno "está dialogando" con los principales sectores afectados por el alza de precios y está trabajando en Bruselas, para solucionar "el problema común de la energía", y también en Madrid, con la ronda con los grupos parlamentarios que acabará este miércoles. Además, ha indicado, se está reuniendo con los sindicatos y las patronales.

"Son el Gobierno del 'vuelva usted mañana'. Parece que se ríen de nosotros", ha denunciado Bal (Cs)

El presidente considera que el PP lleva años intentando hacer creer que "el gran problema" de todos los males de los españoles es él mismo y la "gran solución" era "Pablo Casado". "Dos años después, ustedes se deshacen de la gran solución [en referencia a la caída del líder del PP]. Y creo que esa nueva única solución [Alberto Núñez Feijóo] es igual que la anterior", ha dicho entre aplausos de su bancada.

Un Gobierno "sordo"

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado al Gobierno de estar "sordos" y no escuchar a los ciudadanos que se han manifestado en los últimos días. "La gente lo está pasando verdaderamente mal. [...] No se están enterando. No saldremos adelante hasta que les dejemos a ustedes atrás", le ha espetado el dirigente ultra a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

A las críticas por la lentitud del Gobierno ante la crisis económica se ha sumado también el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, que ha tildado de "decepcionante" la imprecisión de Calviño a la hora de explicar qué medidas tomarán para paliar las consecuencias de la guerra. Tras enumerar las iniciativas de otros países, el diputado naranja ha reprochado que en España "nada de nada o peor que nada". "Son el Gobierno del 'vuelva usted mañana'. Parece que se ríen de nosotros", ha espetado.

Junts y el PDECat también denunciaron este martes que el Gobierno no haya puesto en marcha ninguna medida ante el alza de los precios. Tras reunirse ambos grupos con el Ejecutivo dentro de la ronda de contactos para dialogar sobre el plan que aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes, los portavoces de ambas formaciones señalaron que el Gobierno no puso ninguna concreción sobre la mesa.

Esa ronda de la Moncloa con los grupos parlamentarios acabará esta mañana de miércoles con ERC, Unidas Podemos y el PSOE.