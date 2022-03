¿Por qué dimitió Carromero? ¿Por qué dimitió David Fernández, responsable de Comunicación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS)? ¿Por qué dimitió la cúpula del PP, de la que Almeida era 'número tres'? Estas son las tres preguntas que ha repetido persistentemente la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, en el pleno del Ayuntamiento de Madrid de este martes. La líder de la oposición ha pedido al alcalde de Madrid que facilite los trabajos de la Comisión de de Investigación por el supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su familia, que comenzó ayer.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha esquivado dar explicaciones por estas dimisiones con un encendido discurso sobre acciones de Maestre en la universidad, cuando, de acuerdo con las palabras de Almeida, "asaltó una capilla al grito de 'arderéis como en 1936'", y ha sacado a colación enfrentamientos de miembros de su partido y de Podemos con la Policía, como los de Íñigo Errejón, pendiente de ser juzgado por haber pegado una patada a un vecino de Lavapiés, e Isa Serra, condenada por lesiones a policías durante un desahucio. También ha cargado contra Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, exconcejales durante el Gobierno de Carmena, investigados por la Fiscalía de Madrid por el 'caso Open de Tenis'. "Usted no puede dar ninguna lección de ética ni de ejemplaridad, ni exigir nada absolutamente a nadie", ha dicho el alcalde, que, en esta retahíla no ha dedicado ni un segundo a explicar por qué dimitió su exasesor, señalado como el responsable del espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Horas después de que se celebrase la primera sesión de dicha Comisión, en la que sólo compareció uno de los seis llamados a declarar, el único que estaba obligado a hacerlo, la oposición ha pedido a Almeida que diese explicaciones de la falta de ponentes. "Tampoco puedo traer al señor Bolaños", ha espetado el regidor, en referencia al ministro de Presidencia, que ayer estaba invitado a testificar y no recogió o aceptó la citación, según confirmó la semana pasada, Santiago Saura, concejal de Ciudadanos. "Que dice que no viene porque, como forma parte de otra administración, no tiene que venir", ha continuado Almeida, que ha recordado que Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid y Secretaria General del PSOE en la ciudad, de la misma administración que Bolaños, sí que ha confirmado su presencia. "¿Y usted -por Bolaños-, a qué administración pertenece?", ha insistido.

Desde dentro del Gobierno de coalición que comparten el PP y Ciudadanos también han llegado reproches. "El hecho de que ninguna de esas personas -en referencia a los miembros del PP que no acudieron a la Comisión- quieran comparecer ante todos los madrileños", ni siquiera para "limpiar el nombre del PP, que es nuestro socio" de Ejecutivo municipal, "me hace sentir muy decepcionada y entiendo que todos los madrileños se sientan igual", ha dicho Begoña Villacís ante los periodistas. "Es un desprecio el que han hecho a Madrid y a los madrileños", ha añadido la vicealcaldesa, que ha apelado a la "obligación moral" de los citados a declarar para que den su versión.

Cuando Almeida ataca con ese descontrol a la oposición es porque esta nervioso" Mar Espinar - Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento

La vicealcaldesa ha anunciado además que Cs va a impulsar la solicitud de comparecencia en la Comisión "de todas las personas que han declinado venir", entre ellas Isabel Díaz Ayuso como "afectada", ya que "dio la voz de alarma insistentemente" por lo que estaba ocurriendo en su propia formación. "Todos los partidos deberían hacer más por que sus compañeros vengan a comparecer", ha señalado en un velado toque de atención a Almeida, para luego agregar que "si fuese reclamado el señor Edmundo Bal (Cs), ya me preocuparía yo de llamarle 24 horas al día para que viniese". El resto de grupos de la cámara, excepto PP y Vox, han mostrado su conformidad con esta iniciativa ante la prensa.

En su gresca plenaria con la oposición, Almeida ha tenido también un espacio para entrar al trapo con la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento. Mar Espinar ha invitado a Almeida a preocuparse por su futuro y por quienes le rodean en el PP: "Yo al menos sé quiénes son los míos, ¿lo sabe usted?". "¿Está segura?", ha respondido Almeida sin micrófono desde el escaño. "Segurísima, es lo que tiene tener principios", ha espetado Espinar, que ha expresado que la "insoportable actitud" del alcalde es la propia de un "niño malcriado". En el turno de respuesta, Almeida ha espetado que la concejala socialista "tiene más amigos en el PP, y me incluyo", que en su propio partido.

"Cuando Almeida ataca con ese descontrol a la oposición es porque esta nervioso", ha afirmado a la prensa Espinar, "y tiene que estarlo, porque hay caso" en el presunto pago de detectives desde el Ayuntamiento de Madrid para espiar a Ayuso. Para la portavoz del PSOE, el alcalde popular "ha demostrado no estar a la altura de los madrileños ni de la institución que representa", por lo que le ha abierto la puerta de salida: "Hay que tener dignidad para vivir en la política, pero también hay que tener dignidad para reconocer cuándo uno no tiene más camino por recorrer".

"La comisión ha nacido muerta"

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha replicado en su turno de intervención la opinión que varios grupos municipales han trasladado en anteriores ocasiones: "La Comisión no sirve para nada; no se sabe por qué pero ya ha nacido muerta". Rita Maestre, a la que Almeida ha reprochado no haberse sentado "ni un minuto ayer" en la Comisión, a pesar de ser miembro de la misma, ha ironizado sobre la supuesta partida pública con la que se investiga que se pagó a quienes espiaron a Ayuso. Según ha afirmado, no va a aparecer un contrato en el concepto "mordida para el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid", como "tampoco aparecían las mordidas de Granados cuando se quedaba el 3% de cada colegio que construía" pero, ha añadido, "bien que llegaban a Génova".

Ha denunciado la escasa información que, en su opinión, ha aportado el PP de la actividad de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), cuyo consejero delegado, Diego Lozano, declaró ayer en Comisión. En la misma línea, Maestre le ha expresado a Almeida que "ya hay que ser cutre para echarle [la culpa] a un trabajador de la EMVS", en referencia a David Fernández, responsable de Comunicación de la EMVS, que dimitió, según informó ayer Lozano, por una oferta laboral "tentadora" que le había llegado, en lugar de responsabilizar a su exasesor Ángel Carromero.

Quien fuera 'mano derecha' de Almeida hasta que dimitió el 17 de febrero firmó "cero resoluciones" a lo largo de la legislatura, ha recalcado Maestre. La concejala de Más Madrid ha afirmado que Carromero se dedicaba a 'baratear' y a hacer de 'fontanero'" del Ayuntamiento de Madrid y ha señalado al Ejecutivo de Almeida por esa particular labor: "Se están dedicando a los chanchullos internos del PP pagados por todos los madrileños". El exasesor ya no tiene obligación de comparecer en la Comisión de Investigación, dado que actualmente no forma parte del Consistorio tras salir del equipo de Almeida cuando se comenzaron a publicar informaciones sobre el espionaje a Ayuso.