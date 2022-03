La concejala del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Arantzazu Cabello se ha reconocido este martes "pasmada" porque, al acudir a los Plenos sobre la Juventud que se celebran en Cibeles, se ha dado cuenta "de que niños entre 12 a 14 años, mayoritariamente, eran bisexuales".

"Me he quedado pasmada cuando he venido a los plenos, y me he dado cuenta de que niños entre 12 a 14 años, mayoritariamente, eran bisexuales. No porque piense que pueda yo opinar sobre eso, porque tendrían que ser sus padres. Pero sí es cierto que existe una relación entre los monitores y cuáles son las decisiones y la influencia que tienen con los menores. Creo que es donde las administraciones no deben actuar", ha aseverado la edil.

La concejala de VOX acaba de decir que tener educadores bisexuales te hace bisexual.



Y que se queda “pasmada” al saber que hay adolescentes bisexuales.



Estas declaraciones homófobas avergüenzan a nuestras instituciones.



Es IMPRESENTABLE y debería disculparse inmediatamente. pic.twitter.com/tJ0EpoKd5E — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 29 de marzo de 2022

A continuación, ha añadido que "tiene que existir una libertad de los padres para educar a los hijos de acuerdo a sus convicciones", algo que, según Cabello, "no se garantiza muchas veces a través de las instituciones públicas". "Ahí tenemos que ser muy escrupulosos. Que no se dedique a aleccionar a los niños en función de la ideología", ha expresado durante su intervención en Cibeles.

Las palabras de Cabello han llegado durante el debate de la proposición del Grupo Municipal Socialista para desarrollar un Programa de uso extensivo e intensivo de los patios de los centros educativos a denominar 'Patios Abiertos y Vivos'.

"Nos encantaría que el PSOE, además de presentar estas proposiciones, garantizaran que los niños puedan estudiar en su lengua materna, por ejemplo en Cataluña, que sería importante. Estaría bien que el PSOE estuviera preocupado realmente por los niños", ha dicho.

No ha pasada desapercibida su intervención para la concejala Amanda Romero, de Más Madrid, quien a través de Twitter le ha afeado estas "declaraciones homófobas" que "avergüenzan a las instituciones". "Es impresentable y debería disculparse inmediatamente", ha solicitado.