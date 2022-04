Alberto Núñez Feijóo dará prioridad a los asuntos económicos en la reunión del jueves con Pedro Sánchez. El nuevo líder del PP es muy crítico con la política económica del Ejecutivo, “que solo incrementa el déficit y la deuda pública” y que, en su opinión, “no la puede compartir nadie, ni siquiera el propio Gobierno”. “Yo no la puedo compartir porque no quiero llevar a mi país a la ruina”, llegó a pronunciar el presidente gallego en una entrevista en ‘Onda Cero’ en la que insistió en tomar medidas para bajar la inflación.

“Yo no quiero mentirle a mi país. Si quiere hablar de esto, le daré alternativas”, reiteró después de haber criticado, con sorpresa, “haber sido el último país en tomar medidas” tras las pérdidas como consecuencia de los paros en el transporte y el amarre de las flotas pesqueras. “El Gobierno ha desconectado de la realidad”, insistió.

"Sánchez no me necesita"

El PP esperará a la cita en la Moncloa para decidir su voto en el real decreto ley sobre las medidas económicas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Como publicó este diario, el grupo parlamentario se sitúa por ahora en la abstención y para pasar al voto afirmativo necesitará un gesto fiscal que aumente la bajada de impuestos aprobada.

En todo caso, el presidente de los populares considera que el Gobierno “probablemente no quiere que el PP le apoye” porque ya tiene votos suficientes para convalidar el decreto en el plazo de 30 días. “¿Está dispuesto a hacer modificaciones o es lo que dice el decreto sí o sí?”, se preguntó Feijóo. “Porque ya tiene el apoyo del independentismo, ERC, Bildu… Le agradeceré en la reunión la cordialidad, pero no me necesita. Si quiere el apoyo del PP que escuche mis propuestas”.

Para Feijóo las medidas del decreto que aprobó el Consejo de Ministros “son un parche”, “aplazamientos de préstamos y parches por aquí y por allá”. El líder gallego cree prioritario tomar medidas para bajar la inflación que ya roza el 10%. “Vamos a disminuir los impuestos porque todo es un diez por ciento más caro”. Tampoco se desdijo de la declaración de hace semanas sobre que el Gobierno “se está forrando” como consecuencia de los impuestos: “Es evidente que Hacienda ha recaudado mucho más de lo previsto. No creo que sea un descalificativo”, dijo.

"Probablemente se hable del CGPJ"

Lo que también está claro es que para Feijóo la renovación del Consejo General del Poder Judicial no es una prioridad, pero se abre a hablar de ello si para el presidente lo es. “Probablemente se hable de ello, aunque creo que lo más urgente es la situación económica y la posición internacional sobre el Sáhara, o la posición española en el conflicto de Ucrania en el marco de la UE y la OTAN”, aseguró el líder del PP reiterando sus prioridades en el encuentro en Moncloa. En todos esos aspectos Feijóo volvió a reiterar su apoyo al Gobierno “a pesar de la posición tibia de sus socios de Podemos”.

En todo caso, el líder gallego no se alejó de la posición que durante estos años ha mantenido Pablo Casado para renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuando afirmó que el criterio de su partido “aceptado comúnmente y con cierta validación de la UE” es crítico con la última norma aprobada por el Gobierno para imposibilitar que el CGPJ tome decisiones estando en funciones. “Imposibilitan que se cubran las vacantes. Estamos bloqueando el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de justicia de las comunidades. Es una injerencia impropia y nunca vista”, reprochó el presidente del PP.

El Senado y Mañueco

“No descarto ir al Senado” fue lo más tajante que dijo Feijóo sobre su posible desembarco en la Cámara Alta. Según explicó, la decisión la tomará cuando abandone la Xunta “en las próximas semanas” y se reúna con los grupos parlamentarios. El presidente del PP duda porque ve cuestiones a favor y en contra, igual que otros veteranos dirigentes. Tener presencia en las Cortes Generales es importante, reconocen, pero el Senado no es el Congreso y sólo le garantiza un bis a bis al mes prácticamente con Sánchez.

Otro plato fuerte dentro del PP es el primer gobierno de coalición con Vox. Feijóo tampoco aclaró si acudirá a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. “Si mi agenda me lo permite, lo haré”, dijo. En realidad la fecha no está puesta y depende del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox. Ese evento podría suponer la primera imagen institucional de Feijóo y Santiago Abascal juntos.

El presidente de la Xunta volvió a recalcar las diferencias de los dos partidos, “uno es europeista y autonomista y el otro no”, dijo, pero al tiempo insistió en el “respeto total” por todos los dirigentes españoles y muy especialmente por los votantes que abandonaron la casa del PP y a los que les pedirá el voto de nuevo.