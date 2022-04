Por fin se ha desvelado el misterio. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha informado este miércoles a los consejeros reunidos en un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que el gobierno aprobará el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en interiores en el Consejo de Ministros del 19 de abril, según han explicado fuentes autonómicas.

No obstante, los expertos se inclinan porque el tapabocas siga usándose en determinados ámbitos como los transportes públicos, los hospitales o las residencias de ancianos, con lo que previsiblemente el Ejecutivo seguirá sus recomendaciones a la hora de modificar el decreto que regula el uso de la medida de protección frente al covid. A las seis y media está previsto una rueda de prensa de la ministra en la que Darias podría desvelar los detalles de en qué espacios y en cuáles no será preceptivo el uso del tapabocas.

Varias comunidades como Madrid o Cataluña llevan semanas reclamando al Gobierno central que relaje el uso de las mascarillas debido a que la alta cobertura vacunal ha provocado un descenso de la incidencia y que el covid cause estragos más leves, pero el Ministerio de Sanidad ha preferido, siguiendo también el criterio de los técnicos, esperar a que pase la Semana Santa, periodo donde se producen muchos desplazamientos y aglomeraciones.

El 'conseller' catalán, Josep Maria Argimon, no ha podido acudir este miércoles a la reunión semanal del Consejo, que en esta ocasión se ha celebrado de forma presencial en Toledo, por lo que la conselleria de Salut ha enviado esta mañana una carta al Ministerio en la que ha insistido en la necesidad de desterrar ya el tapabocas, salvo en el transporte y en entornos sanitarios y sociosanitarios, dando prioridad al "entorno escolar".

De hecho, Argimon había amenazado, días atrás, a Sanidad de que si no retiraba la obligación de la mascarilla en las aulas, él mismo pediría al Govern que diera este paso, pese a que el decreto que regula la medida de protección es competencia estatal. Madrid, a su vez, también ha insistido varias veces en la necesidad de relajar la medida de restricción, sobre todo tras comprobar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió por primera vez la puerta a desterrar la mascarilla el 21 de febrero e iba pasando el tiempo sin que la medida se adoptara.

Pero la decisión se ha ido retrasando debido a que la incidencia no ha bajado tanto como se esperaba y ni entre los técnicos ni entre las comunidades había unanimidad sobre cuando dar este paso. Por ejemplo, en los últimos días Andalucía y Extremadura han reclamado que se espere a tomar la decisión unas semanas más, dado que ha pasado poco tiempo desde que entró en vigor la modificación del sistema de vigilancia mediante el cual solo los enfermos graves de covid y la población vulnerable hace cuarentas.

En virtud del nuevo modelo, ya no se prescriben test para saber si una persona se ha contagiado de coronavirus a todo el que tenga síntomas compatibles, sino sólo a los mayores de 60 años, que sean vulnerables o estén ingresados y por tanto ya no hay una estadística que mida la incidencia en toda la población. No obstante, los datos en las personas mayores de 60 años indican que el covid sigue estancado en unos 400 casos por 100.000 habitantes (en concreto 426 según los últimos datos), cuando los especialistas pronosticaran que en Semana Santa la incidencia se situaría en unos 50.

El descenso de la curva se ha frenado pero como la presión hospitalaria no acusa esta ralentización, el Gobierno ha decidido acabar con la restricción más importante que sigue vigente, el uso de la mascarilla en todos los interiores, en línea con la decisión adoptada por otros países europeos como Francia, Reino Unido o Noruega. Asimismo, el Congreso solicitó relajar el uso de las mascarillas el 31 de marzo a través de una moción de Ciudadanos que salió adelante con el apoyo de PSOE y Vox, la abstención de Unidas Podemos y el voto en contra de PP y PNV.