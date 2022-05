La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha insistido en que el espionaje mediante Pegasus es un asunto de "máxima gravedad" y "así se lo toma el Gobierno", pero ha pedido "altura de miras" a formaciones como ERC, dado que ahora "más que nunca hay que dialogar y poner los intereses de la ciudadanía en el centro".

También ha recalcado que no puede aportar ningún dato sobre la intervención de comunicaciones a dirigentes independentistas por parte del Centro Nacional de Inteligencia, y si el Ejecutivo podía conocerlos o no, dado que "nunca" ha asistido ni se le ha convocado a la comisión delegada de inteligencia.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación tras reunirse este viernes con las organizaciones de autónomos UPTA, ATA y UATAE, al ser preguntado sobre si el caso Pegasus pone en riesgo la estabilidad de la legislatura.

La también titular de Trabajo ha recalcado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha sido espiado "nada menos" que con este software y, en consecuencia, ha trasladado su solidaridad a "todos" los afectados, que han visto vulnerados sus derechos.

Por tanto, ha enfatizado que es "clarísima" sobre esta cuestión y ha reclamado que, aparte de investigar, este país necesita algunas reformas, entre ellas la modificación de la Ley de Secretos Oficiales y todas las normativas vinculadas. "Los ciudadanos merecen saber qué ha pasado en nuestro país, sin ningún temor ninguno", ha remachado la vicepresidenta.

No obstante y ante los momentos de "enorme gravedad" que atraviesa España, Díaz ha subrayado que "más que nunca" ahora se necesita diálogo. "Yo no tengo ninguna proximidad ideológica con el señor Junqueras ni con personas vinculadas al independentismo, pero lógicamente pienso más que nunca hay que dialogar y poner los intereses de la ciudadanía en el centro", ha demandado.

Por último, ha explicado que ella forma parte de la comisión delegada de seguridad, a la que sí ha asistido a alguna sesión, pero nunca ha sido llamada a la específica sobre inteligencia nacional.

Emplaza a la izquierda andaluza a "sumar"

Por otra parte, Díaz ha emplazado a las formaciones de izquierda en Andalucía a "sumar", pues es en esa actitud donde se siente "cómoda", y ha avisado a quien "anteponga intereses ajenos" a la confluencia "no está entendiendo lo que pasa en este país y en el mundo".

Así lo ha indicado a los medios de comunicación cuestionado por la situación de la negociación de la opción de frente amplio para las elecciones del 19 de junio, dado que a horas de que acabe el plazo para registrar coaliciones aún no se ha formalizado un consenso.

Como expresó ayer en Sevilla, donde compartió visita a la Feria de Abril con los representantes de los partidos a la izquierda del PSOE, ha reiterado que "solo se siente cómoda en un verbo: sumar, sumar y sumar".

"Quien no entienda esto y anteponga intereses ajenos a esta cuestión, no está entiendo lo que está pasando en este país y en el punto. Me van a ver siempre sumando y ahí es donde quiero estar", ha remachado a los medios de comunicación tras reunirse este viernes con las organizaciones de autónomos UPTA, ATA y UATAE.

Podemos, IU, Más País Andalucía, Alianza Verde, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz apuran el plazo límite que marca la normativa electoral para intentar cerrar una candidatura de confluencia. De esta forma, fuentes de la negociación detallan que intentarán hasta el último momento poder cerrar un pacto satisfactorio entre todas las partes.

El candidato centra la negociación

La cuestión primordial se centra fundamentalmente en quién encabezará la candidatura, dado que la opción de un cabeza de lista independiente prácticamente está descartada.

De esta forma, el principal punto a dirimir sobre la mesa es si opta por la figura de la actual portavoz de Unidas Podemos y dirigente de IU, Inmaculada Nieto o por la opción del actual diputado en el Congreso, Juan Antonio Delgado.

Díaz acudió junto al ministro Consumo, Alberto Garzón, a la feria sevillana y pudo compartir visita con el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero; el secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba; la coordinadora de Podemos Andalucía, Martina Velarde, además de Nieto y Delgado, recién vencedor de las primarias de Podemos Andalucía para liderar su candidatura a la Junta, Juan Antonio Delgado.

En el plano nacional también ha estado la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstynge, además de la figura del coordinador federal de IU.

De esta forma y según varias fuentes implicadas en el proceso, la opción de Nieto es la respaldada por IU pero también por Más País, que a su vez tendría un puesto destacado en la circunscripción de Sevilla, al entender que su labor en el Parlamento ha catapultado su figura y su perfil es similar al de la vicepresidenta.

En el lado morado está Delgado, que se ha sometido a un proceso de votación interno y en su formación reivindican su perfil transversal y su vinculación con la sociedad civil, dado que es agente del Instituto Armado de profesión, y no forma parte de ninguna dirección de partidos.

Hoy mismo, el exlíder del partido Pablo Iglesias ha opinado que Delgado sería un candidato "increíble" por su perfil, aunque la decisión corresponde a los dirigentes de Unidas Podemos y a los "eventuales aliados".

La cuestión de la marca electoral, donde ha sonado con fuerza el nombre de 'Por Andalucía', parece un asunto que no será problemático en el tramo final de la negociación, aunque también hay que determinar otros aspectos como el reparto de representatividad del futuro grupo parlamentario.