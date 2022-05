El Palau de la Generalitat Valenciana ha acogido esta mañana el acto de toma de posesión del cargo de los cuatro nuevos consellers que se integran en el Gobierno valenciano -Josefina Bueno (Innovación), Miguel Mínguez (Sanidad), Raquel Tamarit (Educación) y Rebeca Torró (Política Territorial), así como el que ha cambiado de cartera, Arcadi España (Hacienda). Su integración en el Consell deja una nueva foto de familia del Gobierno autonómico, donde, por primera vez, se integran más mujeres que hombres. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado durante la ceremonia que uno de los principales objetivos para esta nueva etapa, que arranca a un año de que concluya la legislatura, pasa por "fortalecer la reactivación" de la Comunidad Valenciana.

Con este acto, organizado en el salón de Corts del Palau de la Generalitat, se pone fin a la crisis de gobierno que ha concluido con cambios en cinco consellerias, cuatro de ellas de la cuota socialista en el Consell y una de Compromís. Se trata de la mayor remodelación desde que el primer Botànic asumió las riendas del Gobierno valenciano, en 2015. Decenas de invitados, entre ellos autoridades, como la ministra de Ciencia, Diana Morant, así como el exvicepresidente segundo de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, y los consellers salientes -Vicent Soler, Vicent Marzà, Ana Barceló y Carolina Pascual- han seguido el desarrollo de este acto institucional, el primero en el que se ha podido ver en pleno al que será el nuevo Consell con el que Puig quiere dar "un nuevo impulso", relanzar la Comunidad Valenciana y reorientar la acción de Gobierno que se inició hace siete años. Un proyecto que, según ha dicho el líder autonómico, continúa "absolutamente vigente y que se actualiza por el escenario derivad de la pandemia, la guerra en Ucrania y la crisis energética".

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha sido la encargada, como secretaria del Consell, de llamar a los consellers para que tomaran posesión de su cargo.

La primera en tomar posesión del cargo ha sido la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Josefina Bueno, quien ha prometido en castellano, seguida de la consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Rebeca Torró, que ha prometido el cargo en valenciano.

Los siguientes en prometer el cargo han sido el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, que lo ha hecho en castellano y ha sido el único que durante todo el acto ha portado una mascarilla; la de Educación, Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, que lo ha hecho en valenciano; y finalmente el nuevo conseller de Hacienda, Arcadi España -quien ya era conseller, pero de Política Territorial-, que ha prometido en valenciano.

Próxima década

"El nuevo Consell nace para relanzar a la Comunidad Valenciana hacia las transformaciones que marcarán la próxima década. Y por primera vez en la historia, el autogobierno valenciano tiene más mujeres que hombres. Han tenido que pasar ocho siglos desde el nacimiento del reino", ha recordado Puig en su discurso, que ha aludido a la "única mujer escondida" en las pinturas que decoran el Salón de Cortes.

"Hoy enterramos ese modelo excluyente de otros tiempos y lanzamos un mensaje simbólico. Se ha de acabar con las discriminaciones. El objetivo es pasar de la igualdad teórica a la real, porque sin igualdad no se puede avanzar", ha añadido. El jefe del Consell ha dicho que: "La directriz con la que se forma hoy el nuevo Consell está clara. Proteger el planeta no es un peaje, sino una obligación ética y una gran oportunidad, porque queremos convertir la transición energética en trabajo y aprovechar el cambio para generar riqueza y bienestar. No habrá futuro ni progreso sin planeta, como tampoco habrá planeta sin trabajo ni empleo".

A continuación, Puig ha destacado las "virtudes del nuevo Consell" y ha empezado por la "visión de conjunto" del economista Arcadi España, que se hará cargo de la Conselleria de Hacienda, para "aprovechar cada euro de los fondos europeos de recuperación con un "liderazgo dialogante y una voz fuerte en la reclamación de la financiación autonómica".

De la nueva consellera de Educación, Raquel Tamarit, Puig ha destacado su "pedagogía y mirada abierta e integradora", y le ha marcado como reto "propulsar la nueva FP, que ya supera los 100.000 estudiantes, para hacerla sinónimo de excelencia".

Del médico Miguel Mínguez, que asume la cartera de Sanidad, ha destacado su faceta de médico y profesor, así como la "empatía" con un sector cuyo trabajo durante la pandemia ha aplaudido, y que "debe afrontar un salto de modernidad".

Sobre la abogada Rebeca Torró, que sustituye a España al frente de la Conselleria de Obras Públicas, ha destacado su capacidad de gestión, su labor en la localización de material sanitario y su mediación en el proyecto de la gigafactoría de baterías que Volkswagen construirá en Sagunto.

En referencia a la nueva consellera de Universidades, Josefina Bueno, Puig ha alabado su "mirada humanista" en un momento en el que "más innovación y ciencia han de alinearse con la necesidad de una sociedad más crítica".

De igual forma, el jefe del Consell ha tenido palabras de despedida y agradecimiento para los consellers salientes. Comenzando por Vicent Soler, a quien cree que "los valencianos deben un reconocimiento permanente por poner las necesidades de la gente por encima de todo".

De Marzà ha destacado su compromiso para reducir la desigualdad y prestigiar el valenciano; de Ana Barceló el que haya sido "el rostro sereno de la pandemia y una buena gestora en el momento más difícil"; y de Carolina Pascual el haber logrado poner en marcha una conselleria fuera de València por primera vez y hacer de Alicante "el clúster de la innovación de la nueva Comunidad". Todos ellos han sido aplaudidos por los presentes y se han levantado para agradecer el reconocimiento.

"El Consell cambia con la aspiración de que vivamos mejor, con más igualdad, de atraer más empresas y turismo, talento, estabilidad, acuerdo y soluciones frente a la intolerancia y el maniqueísmo, para ser más eficientes en la creación de empleo y en la sostenibilidad", ha concluido el presidente.