El comisario José Manuel Villarejo reconoció mediante apuntes realizados en sus agendas en septiembre de 2014 que terminó echando una mano a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en relación con su incidente de tráfico en la Gran Vía madrileña, cuando en abril de ese año aparcó su vehículo en el carril bus de la céntrica avenida para acceder a un cajero automático cercano.

Aguirre terminó inmersa en un proceso judicial por lo ocurrido con su vehículo, dado que optó por escapar del lugar donde se cometió la infracción pese a que había sido parada por agentes de movilidad y fue acusada, entre otras cosas, de desobediencia. La acusación popular en ese caso -cuyo abogado iba a interrogarla- la ejercía la asociación Transparencia y Justicia, detrás de la cual se encontraba precisamente el polémico comisario.

Según se desprende de los comentarios que Villarejo escribió sobre asunto en sus cuadernos, le hizo llegar a la presidenta las preguntas que esa acusación le iba a realizar en el juzgado, para que pudiera jugar con ventaja. Y lo hizo, según su versión, con ayuda de un juez amigo. "Recibió las preguntas. Tema Espe", anotó el 19 de septiembre de ese año, mientras estaba aludiendo al entonces juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, que según indica actuó de intermediario entre ambos.

De hecho, los apuntes personales de Villarejo, a los que ha tenido acceso El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, detallan cómo a lo largo del mes de septiembre de 2014 el citado juez pretendía favorecer a la dirigente del PP. "Quiere a toda costa que ayudemos a la Espe. Ha quedado con ella en una hora. He prometido ayudarla".

En aquel momento el caso que afectaba a la expresidenta madrileña estaba en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid y, pese a que la Fiscalía no acusaba, impulsaban la causa uno de los agentes de movilidad afectados como acusación particular y la entonces desconocida asociación Transparencia y Justicia, como acción popular. Se da la circunstancia de que esta asociación estaba controlada por el propio Villarejo, según la Fiscalía Anticorrupción. Las preguntas que esta parte realizara cobraban importancia en dicha fecha de cara a la comparecencia de Aguirre ante el juez, fijada para el 23 de septiembre de 2014.

Inquieta en el funeral

Unos días antes de la comparecencia prevista, día 15 de ese mes de septiembre, Villarejo realizó una nueva anotación en su diario en relación con este asunto, señalando que Aguirre "seguía inquieta" y que así se lo manifestó a González Armengol cuando ambos coincidieron en el funeral por el que fuera presidente del Corte Inglés Isidoro Álvarez. "Le tranquilizo", señala sobre su conversación con el decano de los jueces de Madrid, que adelantó eldiario.es.

Dos días más tarde, Villarejo vuelve a apuntar sobre esta cuestión que "Espe espera buenos resultados". Fue el día 21, dos días antes de su comparecencia ante el juez, cuando anota que González Armengol ya había recibido las preguntas para que Aguirre pudiera enfrentarse más tranquila a su comparecencia en los juzgados de Madrid. "Quedamos en estar pendientes de evolución", añade.

El resto de anotaciones sobre este asunto hacen alusión a lo agradecida que estaría la expresidenta madrileña con el comisario de Policía. Así se recalca incluso la víspera de la declaración, el 22 de septiembre: "Armengol: Dice que Espe está muy agradecida por el trato dado en la comparecencia. Propone vernos cuando termine el tema".

Este buen trato fue reconocido públicamente por la propia Aguirre años después, concretamente el 20 de septiembre de 2018, cuando ya todo el mundo conocía quién era el comisario y sus problemas con la justicia. "Lo conocí, al señor Villarejo, sin saber quién era. Me dijeron que era el presidente de Transparencia y Justicia, una asociación que había recurrido contra la exoneración que me hizo el juez cuando paré en un carril bus para sacar dinero en un cajero, quería hablar conmigo", reconoció ante varios medios de comunicación, según recogió Efe.

En dicho momento admitió que ella le preguntó por qué Transparencia y Justicia recurría contra ella, a lo que el excomisario, según la versión de la expresidenta, respondió: "Porque es que me han dicho que hay que dar un susto a Esperanza Aguirre. Sí, pero yo creo que ya no vamos a hacer nada más". "Cuando llegué al juicio, el abogado de Transparencia y Justicia no intervino para nada y no pidió nada", precisó Aguirre.

Finalmente, en enero de 2015, el Juzgado acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa al no haber quedado "suficientemente acreditada la desobediencia y las lesiones por imprudencia" que se imputaban inicialmente a Aguirre. Unas semanas antes de este archivo, a principios del mes de diciembre, Villarejo y Armengol quedaron para hablar de este tema y de otros que interesaban a ambos y tenían que ver con otro juez de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, Fermín Echarri. Pero antes comentaron sobre Aguirre, llegando a reconocer que la intervención del comisario en este asunto le había "venido muy bien", según un audio de la conversación al que ha tenido acceso este diario.

"Yo no lo había visto, pero me dice (en alusión a Aguirre) 'es que me han sacado en 'El Confidencial' o no se qué', que se habían hecho con las grabaciones de los guindillas", le afirma el juez, que califica entonces la noticia de "chorrada", porque no es más que una grabación de "cómo habla el tío con la emisora, oye que Esperanza Aguirre se nos ha largao, gilipolleces de estas".

"El juez va a sacar la resolución"

Seguidamente, comentan que, al tratarse el incidente de Aguirre de un juicio de faltas, el juez "va a sacar la resolución inmediatamente". González Armengol pregunta entonces al policía si el juez les había consultado verbalmente sobre una nueva impugnación, a lo que Villarejo contesta afirmativamente.

"Sí, el abogado ha ido por allí, le llamó la secretaria y el propio juez le ha dicho, qué vais a hacer, que no me volváis a tirar de la oreja, no sé qué. Y no, señoría, estamos totalmente de acuerdo con usted. Pues esto nos lo podíamos haber ahorrado. Tiene toda la razón, señoría, pero...". Le explica el policía a su interlocutor, que le responde, riendo, que "bueno, ha venido bien", el asunto "ha quedado de puta madre". Añade, aludiendo a la presidenta del PP de Madrid: "Que se joda que además un escarmiento de esto...". "...No viene mal", completa el comisario.