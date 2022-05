La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este miércoles que el aborto debe ser "legal, seguro pero poco frecuente" y que no puede "imponerse como un método anticonceptivo".

"Nunca he defendido que fuera algo a penalizar pero tampoco algo que, como es un derecho, convierta en una obligación a otros", ha dicho Ayuso en una entrevista en Telecinco, en la que también ha afirmado que los médicos "no estudiaron medicina para esto sino para prolongar la vida".

Por ello, según Ayuso, la Comunidad de Madrid respaldará "la objeción de conciencia de los médicos que no quieran aplicarlo" y animará a que no suceda "hasta que no quede más remedio".

No obstante, ha asegurado que el Gobierno regional destinará recursos para que se produzcan interrupciones del embarazo en la sanidad pública, pero ha apuntado que "esto cuesta y perjudica a todos".

A juicio de la presidenta madrileña, se está trasladando un debate "con una frivolidad absoluta en el que se va a tratar como método anticonceptivo" y "las mujeres somos mucho más que eso".

Ha reprochado que el debate del aborto no aborde "la falta de recursos de las madres que se quedan solas y quieren sacar adelante a sus hijos y son expulsadas de sus hogares", o de la falta de nacimientos en España "que provoca estos problemas a futuro".

Pese a que Díaz Ayuso no "criminalizaría a nadie por hacerlo", cree que se está "frivolizando" con este asunto como "un debate de personas malcriadas como ¡Ay, es un estorbo!, ¡quítatelo!, ¡es tuyo!, ¡es tu cuerpo!...".