La precampaña de las elecciones andaluzas se ha visto sacudida por la anulación del empadronamiento de Macarena Olona en el municipio granadino de Salobreña, que deja en el aire su candidatura a la Junta. El presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, aseguró a su llegada al congreso regional de Madrid que encumbrará a Isabel Díaz Ayuso que le gustaría "enfrentarse y confrontar con todos los candidatos registrados para las autonómicas del 19 de junio".

Pero, eso sí, el candidato del PP que opta a la reelección también dejó claro que "las normas hay que cumplirlas" y que la decisión "ni compete al PP ni a nadie más que no sea la Junta Electoral Central". "Si me preguntan qué me gustaría, yo le digo que confrontar con todos, también con Macarena Olona", zanjó justo antes de participar en la mesa de debate con el resto de los presidentes autonómicos populares.

Después de que Salobreña haya anulado el empadronamiento, la candidata de Vox tiene 15 días para presentar alegaciones. Y como publica este diario, hasta que no pase ese plazo la resolución no será firme. La cuestión es que el lunes se cumple la fecha tope para proclamar las candidaturas finales y ahora la pelota está en el tejado de la Junta Electoral: tendrá que decidir qué hace con la candidatura de Olona.

Fue el pasado 13 de mayo cuando se conoció que la candidata ultra se había empadronado en una de las viviendas que tiene el expresidente de Vox en Granada, Manuel Martín, sin ser esta la residencia habitual de Olona ni haber pasado prácticamente tiempo en la misma.