La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado este lunes que el control judicial del Tribunal Supremo sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es "fundamental" en un Estado de derecho y ha informado de que su teléfono móvil no fue infectado con el programa de espionaje Pegasus, como se lo hizo saber el servicio español de inteligencia al día siguiente de entregárselo para que lo analizara.

Llop ha remarcado que es "importante" defender que España es un Estado de derecho, por lo que también es "importante" que exista un control judicial y es "fundamental" que se haga por parte del Tribunal Supremo "cuando es solicitado por los integrantes del CNI".

"Como se hace ahora en la ley", ha contestado la ministra tras ser preguntada por las informaciones que apuntan a recelos dentro del Supremo ante la posibilidad de que una reforma de la ley de secretos oficiales, como la anunciada por el Gobierno, le dé mayor responsabilidad para analizar en qué casos autorizar las escuchas.

La titular de Justicia ha rechazado pronunciarse sobre el contenido de la ley porque se está trabajando en la misma. "Pero porque tampoco sabemos cuál será el texto final", ha explicado.

Sobre Pegasus, Llop ha dicho que le comunicaron que su móvil no sufrió una infección. "Y me lo devolvieron, me parece, al día siguiente", ha señalado a los medios en el Centro de Estudios Jurídicos. Allí ha inaugurado una jornada sobre becas del Ministerio para acceder a las carreras judicial y fiscal, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y al de la Abogacía del Estado.

Fue el pasado 3 de mayo cuando la titular de Justicia anunció que iba a entregar su móvil al CNI para que lo examinaran y después de que el Gobierno comunicara que el teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron infectados con el software Pegasus en 2021.

Llop defendió ese día durante una entrevista que el Ejecutivo de Sánchez ha cumplido con los protocolos de ciberseguridad y las actualizaciones del sistema en sus dispositivos móviles, aunque no aclaró si entregaban de forma periódica sus teléfonos al CNI.