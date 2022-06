El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha asegurado este martes que "un cambio en la Junta y en el Ayuntamiento priorizará el encauzamiento del río Campanillas".

Además, se ha referido a "las promesas" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y, en concreto, a la llegada del metro a Campanillas y al PTA, "recordamos que fue un vídeo de campaña y, el primer día en el que entró en la Junta, dijo que no lo iba a llevar, esa fue la primera mentira".

Pérez, que ha mantenido un encuentro con vecinos del distrito junto a la candidata socialista Alicia Murillo y el concejal Rubén Viruel, ha afirmado que "durante estos tres años la zona de El Brillante ha sufrido inundaciones por falta de actuaciones en el encauzamiento del arroyo Pilones y del río Campanillas, los vecinos piden una actuación más que palabras".

"Por eso nos comprometemos a que no haya peleas entre el Ayuntamiento y la Junta con Juan Espadas como presidente, porque las competencias hay que llevarlas a cabo y poner en marcha un plan a la zona para posibles inundaciones", ha añadido.

Asimismo, ha incidido en que "hay que seguir apostando por el Parque Tecnológico de Andalucía, tiene que ser un referente que siga avanzando y tener mayor capacidad de atraer empresas".

Por otro lado, sobre el debate celebrado este pasado lunes, Pérez ha afirmado que "pudimos ver a un candidato como Juan Espadas que estuvo certero, anunciando que es lo que quiere hacer como presidente de la Junta, con ganas de debatir y de confrontar ideas".

"Moreno Bonilla quiso pasar desapercibido, no quería ni agotar los tiempos, esa es la campaña que está haciendo, una campaña ausente porque el PP no quiere que se sepa lo que no han hecho y que querrían pactar con Vox como en Castilla y León, eso no es lo que queremos los andaluces y andaluzas", ha concluido.

Por su parte, Murillo ha reiterado la necesidad de las obras de encauzamiento del río Campanillas, "además, se ha utilizado a Campanillas como arma arrojadiza y electoral, sobre todo con la llegada del Metro, prometido desde 2016 por el PP e, incluso, ni ellos mismos se han puesto de acuerdo", ha criticado.

En este sentido, ha destacado la gestión del gobierno central en materias como la revalorización del Salario Mínimo Interprofesional o la reforma laboral aprobada en consenso con empresarios y sindicatos para fomentar la contratación indefinida. "Moreno, cuando ha sido preguntado por esto se pone de perfil porque le da vergüenza que su partido haya votado en contra a estas medidas", ha recordado.

"Estamos viendo como Moreno es un experto en apropiarse de medallas ajenas, de lo hecho por el gobierno de España, especialmente con los fondos COVID para poner coto a la pandemia o los datos de empleo, un empleo que, si mejora, es gracias a Pedro Sánchez porque no ha sido capaz de cumplir su promesa de crear 600.000 puestos de trabajo o poner en marcha planes de empleo mientras promete una bajada de impuestos que no existe", ha concluido.