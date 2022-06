La Junta de Castilla y León ha anunciado la supresión de ayudas a los agentes sociales -sindicatos y patronal- por un importe total de 20,3 millones de euros, dentro del acuerdo de legislatura suscrito entre PP y Vox en la Comunidad.

Así lo ha anunciado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), en una rueda de prensa este lunes, en la que ha comparecido junto al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, que ha avanzado que estas medidas supondrán la reducción a la mitad de las ayudas que estaban recibiendo hasta el momento estas asociaciones.

Concretamente, el consejero de Industria, Comercio y Empleo ha desgranado este recorte en diez medidas, que afectan, principalmente, a los sindicatos CCOO y UGT y a la patronal CEOE en Castilla y León.

Entre las medidas, que cuentan con la connivencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se encuentra la supresión de 12 millones de euros que los agentes sociales reciben para la orientación y asistencia al empleo, que Veganzones ha justificado en el hecho de que el Servicio Público de Empleo autonómico, el Ecyl, ya cuenta con orientadores laborales para este fin, por lo que este ahorro servirá para "reforzar el Ecyl e invertirlo en cursos para empresas con compromisos de contratación".

Precisamente, Veganzones ha argumentado la disminución de muchas de estas ayudas a supuestas "duplicidades" entre la labor de los agentes sociales y las que ejercen servicios públicos como el Ecyl o las oficinas territoriales de trabajo. Por ejemplo, otra de las medidas afecta a las ayudas que reciben los sindicatos para las inspecciones de riesgos laborales, por un importe de 2,4 millones de euros, que irán destinados a reforzar dichas oficinas territoriales de inspección.

Los cuatro millones de euros que hasta ahora han recibido CCOO, UGT y CEOE en concepto de subvenciones nominativas para participación institucional en Castilla y León quedarán rebajados a la mitad en el próximo presupuesto. Asimismo, también se eliminan en su totalidad las subvenciones, 160.000 euros, a las cuatro cátedras relacionadas con la actividad de las asociaciones sindicales y patronales.

Finalmente, el consejero de Vox también ha anunciado la supresión de 800.000 euros para acciones orientadas a trabajadores ocupados y 925.000 para la integración social y laboral de la población inmigrante.

Para García-Gallardo este es un acuerdo sobre el que el Gobierno de coalición ha mostrado "su absoluta convicción" al tratarse de uno de los puntos que suscribieron tanto PP y Vox para la conformación del Ejecutivo. El vicepresidente, que ha reconocido que no tan trasladado estas medidas con anterioridad a los agentes sociales, ha explicado que espera que estas medidas no enturbien el clima del Diálogo Social en la Comunidad, que no da por roto, ya que "sí que cree" en él.

Preguntado por si estas medidas han sido acordadas en Consejo de Gobierno, García-Gallardo ha reconocido que estas no fueron abordadas en el orden del día ni de forma "solemne", pero se corresponden con el "espíritu" del pacto de legislatura y sí se comentó en la pasada reunión de los miembros del Ejecutivo autonómico.

Finalmente, preguntado por el momento de anunciar estas medidas, coincidiendo con el acto de firma del acuerdo para la continuidad de la empresa Siro, García-Gallardo ha asegurado que son cuestiones diferentes que "siguen su propio curso". Así, preguntado por si cree que el Ministerio ha querido obtener el rédito de este acuerdo, el vicepresidente ha manifestado que "no quiere polemizar" sobre este asunto, ya que él "celebra que el empleo continúe y se haya llegado a este acuerdo", en el que también ha participado la Junta, ha concluido.