Es evidente que Pedro Sánchez no quiere reabrir ningún conflicto nuevo con Marruecos después de haber firmado la recomposición de relaciones con Mohamed VI. Y la tragedia en Nador, cuando el salto "violento" a la valla de Melilla el pasado viernes acabó con la muerte de al menos 23 personas (37, según las organizaciones humanitarias), no lo va a cambiar. El presidente ha ido ajustando su discurso, abundando en el lamento por los heridos y fallecimientos, pero sin retirar el apoyo a Rabat. Este miércoles, en la SER, pocos minutos antes de la apertura oficial de la cumbre de la OTAN en el madrileño recinto ferial de Ifema, Sánchez introdujo en su argumentación el apunte de que hace falta ponerse "en la piel" de todos los actores implicados, también de la gendarmería marroquí, que sufrió bajas y heridos. Pero no hubo condena a su actuación, muy censurada por las oenegés y motivo de investigación en varios frentes.

El jefe del Ejecutivo sí se corrigió respecto a sus palabras del pasado viernes, cuando en Bruselas le preguntaron por lo ocurrido en Melilla. En aquel momento, aplaudió sin ambages la actuación de Rabat ("la gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo en tratar de evitar este asalto violento, bien organizado, bien perpetrado y bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad"). "Yo conocí esas informaciones y esas imágenes después de hacer esas declaraciones", se justificó. Los vídeos en los que se pudo captar la hondura de la tragedia (los golpes de los gendarmes a los migrantes, a los que no prestaron ayuda) fueron trascendiendo en las siguientes horas.