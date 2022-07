Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado un acto en Zaragoza para adelantar algunas de las iniciativas que propondrá el PP en el debate del estado de la nación, que se celebra la semana próxima. Los conservadores han elaborado cinco propuestas de resolución con su plan energético que se resume con una frase: no desprenderse de ninguna fuente de energía para reducir al mínimo la dependencia del exterior, léase, Rusia.

En plena guerra de Vladimir Putin contra Ucrania y contra la unidad europea, Feijóo quiere que el Gobierno se replantee el cierre de las cinco centrales nucleares, no clausure ninguna planta de carbón más (la de As Pontes, en A Coruña, tiene los días marcados en el calendario ya) y use los fondos europeos para reactivar el gasoducto Midcat con Francia. Además, quiere que se apueste por el biogás y el hidrógeno, que Feijóo considera que Pedro Sánchez ha dejado "incomprensiblemente de lado", y se reduzca el impuesto del IVA al gas al 5%.

Sobre la siempre polémica energía nuclear, el presidente del PP ha pedido ser "responsables y consecuentes" con el contexto de guerra y ser "pragmáticos", "como están haciendo los socios europeos". En Francia van a construir nuevos reactores nucleares. España, en cambio, al igual que Alemania, Dinamarca o Portugal, tiene previsto irlas cerrando. Aquí se ha decidido que las centrales (Vandellòs, Ascó, Cofrentes, Trillo y Almaraz) vayan echando el candado entre 2028 y 2035.

"Queremos ayudar al Gobierno a tomar decisiones ante las dificultades internas y las divisiones que advertimos de manera continua en el propio Gobierno", ha declarado Feijóo ante la prensa. "Llevamos advirtiendo un año y medio de que la inflación es incompatible con el crecimiento económico. El Gobierno ha tardado muchos meses en reconocerlo y, cuando ha reaccionado, lo ha hecho de manera incompleta", ha denunciado.

El PP podrá presentar hasta 15 propuestas de resolución en el debate sobre el estado de la nación y buscará los apoyos de otros grupos para ganarle algún pulso parlamentario al Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.