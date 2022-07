¿Quién será el candidato del PP al Gobierno de Aragón en las próximas elecciones autonómicas?

Vengo de una cultura donde el territorio tiene mucho peso. Así que pienso que el que sabe más de Aragón es el PP de Aragón. Y es el que va a proponer-decir quién va a ser el candidato. Tenemos un presidente del partido que es un activo del municipalismo español y un activo de Aragón porque es el alcalde de la ciudad más importante de la comunidad. Pero esa reflexión no está cerrada. Probablemente a principios del año que viene el PP de Aragón tendrá que pronunciarse. Me trasladará su propuesta y el propio PP de Aragón la hará pública. Esto va a ser así.

¿No será tarde para tomar tomar esa decisión?

Creo que no. Jorge Azcón es una persona muy conocida en la comunidad y tenemos algún otro compañero/compañera que también es conocido en la comunidad. Pero tenemos que cumplir nuestras obligaciones y en el caso de Jorge tendrá que hacerlo como alcalde de Zaragoza. Tendrá que sacar adelante el Presupuesto de la ciudad, aprobarlo e implementarlo. Y otras posibilidades que hay en el partido también tendrán que estar al tanto. Creo que enero es un mes bastante razonable para saber, con cuatro meses de antelación, quién es el candidato. Pero lo importante es que hay varias posibilidades, no una única posibilidad y el presidente del partido en Aragón tiene una enorme responsabilidad, que es proponer candidato. Lo es para lo bueno y para lo malo. Si acierta, acierta el PP de Aragón. Y si no, evidentemente no acierta...

¿Será una mujer la elegida como contrapunto de Azcón en la otra institución?

Quiero ser coherente con la primera respuesta, así que lo que sí digo es que Jorge Azcón, porque lo veo y lo noto, es más que un alcalde. Es una voz autorizada en el municipalismo español y esa es una ventaja. Adicionalmente tenemos alguna otra compañera que es conocida y tiene trazabilidad y capacidad para la gestión en las cosas públicas en Aragón. Pero insisto que quiero ser coherente y de la misma manera que creo que el candidato a la Xunta de Galicia le corresponde proponerlo y decidirlo al PP de Galicia, entiendo que debe ser así también en Aragón, Andalucía, Madrid...

Dice que la decisión la tomará el PP de Aragón, es decir, Azcón. ¿Tendrá después la última palabra?

Legalmente sí, y estatutariamente. Pero no creo que sea necesario cambiar una decisión que se ha tomado aquí. No oculto que Jorge y yo hemos hablado de esto en más de una ocasión, pero nos gustaría contar con un periodo de reflexión adicional.

La figura de Azcón de alguna manera les acercaría a la reelección en un ayuntamiento tan importante dentro de España como es el de Zaragoza. ¿Qué evaluación de riesgos han hecho en el caso de que el actual alcalde decidiera presentarse a las autonómicas frente a Lambán, que es un político muy asentado?

Sin duda lo es. Lambán es un político del antiguo PSOE. Probablemente en el partido 'sanchista' actual ya no lo sea tanto. Si este domingo fuesen las elecciones en Aragón, creo que las ganaría el PP. Pero todavía queda mucho tiempo y no nos vamos a precipitar. La reflexión y la responsabilidad mayor, reitero, será del Partido Popular de Aragón, que nadie tenga dudas. Tengo claro que, así como las políticas nacionales, en el Congreso y en el Senado, le corresponde decir al PP nacional, los candidatos a ciudades y comunidades deben venir del partido territorial, con independencia de que seamos una formación nacional. Es más, sin una propuesta de Aragón, yo no me voy a pronunciar sobre quién debe ser.

"No creo que sea necesario cambiar una decisión tomada aquí. No oculto que Jorge y yo hemos hablado de esto en más de una ocasión, pero nos gustaría contar con un periodo de reflexión adicional. Si no hay una propuesta de Aragón yo no me voy a pronunciar"

¿Ve posible tumbar a Lambán dentro de un año?

Ya le digo que este domingo sí. Dentro de un año... Mire, no parecía que el PP pudiera sacar mayoría absoluta en Andalucía, más bien parecía un hecho recóndito. Pero lo ha conseguido. Ha habido un cambio sociológico que experimentamos en Andalucía, que es el reguero de votos que ha perdido el PSOE. Pero si usted suma los votos del PP y de las otras fuerzas políticas que están a la derecha del PP, el porcentaje se acerca al 60%. Creo que hay un cambio electoral en España como consecuencia de la fatiga de materiales políticos del partido socialista y de un Gobierno atípico, un tripartito entre el PSOE, Izquierda Unida y Podemos que, además, se basa parlamentariamente en el independentismo de Bildu y de ERC. Eso ha producido un desgaste y un descrédito muy importante del partido del señor Sánchez.

¿Y qué va a pasar dentro de un año?

Lo más normal es que ese descrédito continúe e incluso se incremente. Pero a mí me gusta ser prudente y analizar las cosas según van ocurriendo. Creo que este Gobierno, el actual, no ha sido elegido para gobernar una crisis sino una bonanza económica. Con la crisis de la pandemia se ha acreditado que no la ha gestionado el Gobierno central sino las comunidades. Y ahora estamos en una crisis económica donde somos el peor país de la Unión Europea en PIB, en deuda, en déficit, en paro... Y eso es un hándicap para un partido socialista en cualquier comunidad autónoma.

¿Qué opinión le merece la fragmentación de la izquierda y esa reagrupación que está tratando de hacer Yolanda Díaz con Sumar?

Tenemos que ser respetuosos con el resto de partidos, con sus escisiones y sus plataformas. Pero es irónico que en el momento de mayor división de la izquierda aparezca un nuevo partido que se llama Sumar. A lo mejor no es el nombre más adecuado, y desde luego no describe la situación que intenta gestionar. Y prefiero no seguir, no tengo ninguna intención de hacer una crítica a un partido que no es el mío. Pero sí es irónico que en el momento de mayor división del Gobierno una vicepresidenta encabece una plataforma en contra del Gobierno, tanto de Podemos como del PSOE, y que se llame Sumar.

¿Qué le parece Teruel Existe?

Vengo de un pueblo de Orense, que es la provincia más envejecida y con el menor PIB de Galicia, en el que además nos partieron administrativamente en cuatro. Un barrio pertenecía a cada ayuntamiento y como tenemos dos ríos, cada orilla pertenecía a una provincia, una de Lugo y otra de Orense, y a cuatro ayuntamientos. Por lo tanto, sé muy bien lo que es el olvido político que puede tener un territorio. Ya sea el pueblo donde naciste, que es mi caso porque no le interesábamos mucho a ningún alcalde, o por otra cosa.

¿Cuál es el tratamiento en ese caso?

La fragmentación creo que no. Lo que necesita Teruel, Orense o Soria no eso. Lo que necesita son servicios públicos, infraestructuras, políticas agrícolas, políticas de natalidad... Y eso lo dan los grandes partidos que están en el Gobierno.

Precisamente en el ámbito de esas zonas ha coincidido con Aragón y otras comunidades a raíz de las reuniones que tuvieron por la despoblación y la financiación autonómica. ¿Qué relación mantiene con Lambán?

Tengo muy buena relación con Lambán y la sigo manteniendo. Hemos demostrado que se puede ser del PSOE y del PP y se puede conversar y llegar a acuerdos. Lo hemos hecho en materia de financiación, en la pandemia, en materia de despoblación, en materia de infraestructuras... El problema es que Lambán tiene una cultura política distinta a la de su partido. Y al final, cuando hay que decidir, pues uno se queda con el partido.

¿Cómo se combate la despoblación?

Lo que hay que hacer es hablar menos y actuar más. Llevamos 20 años en Galicia hablando de demografía. La izquierda consideraba que el problema de la despoblación y el de la natalidad, que son dos cosas distintas aunque tengan puntos en común, eran cosas de derechas y poco progresistas. Si se coge el número de cosas que hemos hecho en Galicia se entenderá que ese asunto es serio. Le hemos quitado impuestos a todo lo rural. Primero, ahí no se paga ni un solo euro por comprar o vender una finca. Segundo, hemos creado casas niño en lugares pequeños, con hasta cinco niños que tienen la guardería gratis. Y hemos creado la casa del mayor, de hasta 5 mayores, en pueblos donde no cabe una residencia y donde no los vamos a meter en un autobús ni los vamos a sacar de su contexto territorial, y también gratis.

¿Y económicamente?

Cuando los ayuntamientos de una zona rural solicitan una subvención de la comunidad, tienen prioridad sobre los que tienen más población. Es un conjunto de políticas, todas ellas unidas, que pueden empezar a surtir efecto. Lo demás es literatura. El objetivo es que los servicios públicos no sean determinantes para no vivir en una zona rural y que los incentivos industriales y económicos para ubicarse no sean neutros. Una industria, un taller, una pequeña o mediana empresa tienen que tener una discriminación positiva sobre lo urbano. Y más, los chavales que viven en el medio rural van gratis a las ciudades en los transportes dependientes de la comunidad. Son políticas que hemos implementado y le puedo asegurar, como chaval que nací en una zona rural, que mi experiencia personal era muy importante. Entendemos, en definitiva, que vivir en un pueblo no puede penalizar ni en la vida ni en la formación ni en el trabajo de la gente.

"Dentro de la políticas que nos tocará implementar si tenemos responsabilidad de Gobierno, para mí la despoblación es una prioridad. Y lo digo con mucha antelación porque lo es"

¿Todo esto es extrapolable al resto de España?

Por su puesto. En el 60% del territorio español vive el 21% de la población. Eso lo vimos las ocho comunidades autónomas que hemos trabajado en esto y sigue existiendo. Dentro de las políticas que nos tocará implementar si tenemos responsabilidad de Gobierno, para mí esta es una prioridad. Y lo digo con mucha antelación porque lo es.

"Aragón ha aprovechado su situación estratégica y es un polo logístico de enorme capacidad con gran competitividad. Geográficamente tiene una situación imbatible y adicionalmente tiene empresas muy potentes"

Aragón no está tan mal económicamente. Sus datos de paro son mejores en comparación con la mayoría de comunidades y se augura que puede llegar al pleno empleo en 2024.

Aragón ha aprovechado su situación geográfica estratégica y es un polo logístico de enorme capacidad con gran competitividad. Tiene una situación imbatible y adicionalmente creo que hay unas condiciones que, desde el punto de vista objetivo, han sido bien aprovechadas. Hay empresas muy potentes y ha tenido menos crisis financiera porque Ibercaja no ha pasado por la que han pasado otras cajas de ahorro.

¿Le preocupa algo?

Lo que veo con más preocupación es el funcionamiento de los servicios públicos, básicamente la sanidad. Tiene unos índices peores que la media del sistema nacional. Llevamos tiempo pidiendo al Gobierno central soluciones para la falta de médicos que tenemos, pero llevan tres años sin responder. La última gesta que nos ha contado el señor Sánchez de que iba a hacer fijos a 67.000 sanitarios es una falta de respeto a las comunidades muy importante. Lo que ha hecho es sumar las ofertas de empleo que teníamos convocadas las comunidades y presentarlas como un plan del Gobierno. De paso, omitir que sus competencias, que son número de plazas MIR, licenciados en Medicina extranjeros pendientes de convalidar sus títulos. Para esto y para eliminar la tasa de reposición a los afectados de empleo y ampliarla, más el 100% de vacantes, lleva tres años. Pero, en fin, digamos que yo no vengo aquí a ser el candidato de la DGA, sino a intentar trasladar que tenemos políticas demográficas, de despoblación o de natalidad y que los sistemas sanitarios se pueden gestionar mejor y cumpliremos nuestras obligaciones en el caso de tener responsabilidades en Sanidad.

¿Por qué ha cambiado el PP tanto en tan poco tiempo?

Es verdad que hace cuatro meses tuvimos una parada cardiaca, pero hemos reactivado al paciente y hace vida normal. Hemos motivado al partido en general y, además, hemos tenido un éxito sin precedentes. En Andalucía hemos podido con los 40 años del PSOE y las encuestas que se publican dicen que vamos por delante. Pero una cosa es una encuesta y otra el escrutinio electoral. Lo que es evidente es que hemos conseguido unión, ilusión y un éxito sin precedentes como el de Andalucía. El partido necesitaba unas reglas básicas de organización y funcionamiento, que es respetar los territorios y pedir responsabilidades al ejercicio de sus competencias.

¿No se atribuye algún mérito?

El mérito de las elecciones andaluzas es, sin duda, del PP de Andalucía. Pero que la sigla sume o reste es más una responsabilidad del presidente del partido. Y creo que en este caso la sigla nacional ha sumado, aunque el éxito sea suyo.

La marca electoral, no obstante, fue más 'Juanma' que PP.

Sí. ¿Pero en Tarazona se vota al PP o se vota al candidato? La España de las autonomías está muy consolidada, de tal manera que una persona puede votar en el pueblo al PSOE y en la DGA al PP. Claro que los partidos tienen una enorme importancia, pero cada vez lo tiene más el balance, la gestión, el proyecto y el candidato.

¿Modelo Ayuso?

Sí. Modelo Ayuso en Madrid, modelo Juanma Moreno en Andalucía...

¿Cómo ve el tema de las becas en Madrid?

No he visto la normativa de Madrid porque no me corresponde. ¿Pero qué ha hecho Ayuso? Ha incrementado el nivel de renta hasta 36.000 euros. Bueno, se puede discutir si es mucho o debería quedarse en 28. Aunque hay un dato objetivo y es que la renta en Madrid es superior a otras comunidades, como lo son los precios. Si eso se hace quitando la beca a las rentas bajas no podemos compartirlo. Pero si eso se hace manteniendo la beca a las rentas bajas y subiendo a las rentas medias, es una discusión perfectamente legítima, tanto por el que lo hace como por el que lo critica.

Acostumbrado a las mayorías absolutas a lo largo de su carrera, ¿ve alguna posibilidad de que eso se pueda producir en las próximas elecciones generales?

Si hubiese elecciones este domingo, estoy convencido de que el PP sacaría un excelente resultado, que supondría una mayoría muy amplia para gobernar. Pero ni sabemos cuándo son las elecciones ni el momento que se estará viviendo en España cuando se nos convoque a las urnas. Por tanto, vamos a ser prudentes. Vamos a mejorar nuestros equipos, poner a los que creemos que son los mejores en cada lugar y a ilusionar con la política de la moderación, de la centralidad y la estabilidad. Y vamos a seguir haciendo propuestas.

¿Como cuáles?

Como bajar los impuestos a las rentas de menos de 40.000 euros. Porque no tiene sentido que un señor que está pagando más por todo, tenga que pagar también más impuestos. Al menos si suben los precios, que no le suba en la misma proporción el impuesto. Si usted tenía previsto recaudar 9.000 millones más durante los 12 meses de 2022 y ha recaudado 15.500 más en los cinco primeros meses, devuelva ese exceso de recaudación a las rentas más modestas. Me sorprende que una alianza de partidos que se dice de izquierdas decida que las rentas más modestas se lo paguen. El recorte más grande de los últimos años es el 10% a todo el mundo, que es el IPC.

¿También en materia de defensa?

Hemos planteado un pacto para la política de seguridad y defensa nacional ante la OTAN. Respuesta: sin comentarios. Ya se vio lo que pasó, con división antes de la cumbre, manifestaciones durante y anuncio posterior de 'desacato' a los compromisos que había asumido el presidente del Gobierno en relación con EEUU y el gasto militar. Y hemos hecho este viernes una propuesta energética. Lo que estamos intentando hacer es decirles a los españoles que no nos vean como el grupo de la oposición sino como la alternativa al Gobierno, que es mi forma de ejercer mi responsabilidad.

¿Sin ser oposición?

Oposiciones le sobran. Las tiene dentro del Gobierno, dentro de sus socios parlamentarios y múltiples en el Congreso. Pero alternativas solo hay una. Vamos a ver si somos capaces de que lo vean los españoles, este va a ser mi trabajo.

¿Cómo lee la inmolación de Ciudadanos en clave electoral?

Creo en los edificios con los cimientos muy sólidos, en los árboles con raíces profundas que tienen mucho tronco y mucha madera. No creo en los edificios que se montan en poco tiempo porque se desmontan en menos tiempo. ¿Qué ha pasado con la nueva política? Que se ha convertido en la vieja política. Cuando veías a gente que nunca había gestionado nada pero tenía soluciones para todo, eso puede producir un efecto espejo pero dura poco tiempo. Hay buena gente en Cs, hizo buenos fichajes, muy aprovechables en algunos casos. Al final, el electorado del centro derecha sabe que cuando en España ha habido una profunda crisis económica el PP ha sido llamado al Gobierno.

¿Por qué?

Porque tenemos experiencia en gestión y llevamos 40 años en la vida política. Tenemos raíces en todas las partes y creo en ese proyecto. La concentración del centro derecha tardará más o menos pero se hará. Y todo parece indicar que Cs volverá a la casa común de un partido reformista y de centro como es el PP.

Da la impresión de que vaticina el final de los populismos.

Sí. Estoy convencido de que la nueva política se ha convertido ya en la vieja política.

¿Qué le parece que la energía nuclear y el gas sean energías verdes?

Me parece correcto, realista, pragmático. Y en esta situación de conflicto internacional con una de las potencias mundiales en gas y en hidrocarburos, me parece que es una medida responsable y necesaria. No sabemos si este invierno va a funcionar la industria química alemana, si va a haber cortes de suministro en el gasoducto ruso, hasta dónde va a llegar el IPC o hasta cuándo va a durar el conflicto. Ante situaciones excepcionales, hay que adoptar medidas inevitables. Comprendo que eso no da votos desde el punto de vista de lo que es lo óptimo, pero es lo más responsable. Lo que me sorprende mucho es que uno de los países con mayor incremento de precios de Europa y el que más ha incrementado la deuda pública de los países del euro, que es España, diga que no, que todos están equivocados salvo nuestro país. Yo me apunto al sentido común europeo.

"Hemos tomado una decisión arriesgada, que es: ¿Usted qué propone en materia económica? Yo se lo digo. ¿En seguridad y defensa nacional? Yo se lo digo. ¿Y en el ámbito energético? También"

Recordando aquello del cuanto peor, mejor, hay voces que apuntan que la inflación es algo que al PP le interesa que se mantenga por el beneficio electoral que puede conllevar.

En la teoría política tradicional es así (ríe). Cuanto peor, mejor para la oposición. Pero vuelvo a reiterar que nos interesa ganar como alternativa de gobierno. Hemos tomado una decisión arriesgada, que es: ¿Usted qué propone en materia económica? Yo se lo digo. ¿En seguridad y defensa nacional? Yo se lo digo. ¿Y en el ámbito energético? También. Podíamos callarnos y allá ustedes. Pero nosotros hemos bajado la renta porque tenemos 15.000 millones y esta operación vale 9.000. Es decir, hay dinero para hacerlo. Y no estoy poniendo en solfa ningún servicio público.

¿Qué dice de los fondos europeos?

Los fondos europeos, por ejemplo, nadie sabe dónde están. Hoy he estado con empresarios de Aragón y alguno me ha dicho que ni los iba a pedir al conocer tantos papeles y requisitos que solicitan. Aquí en Aragón como en toda España, no conozco a nadie que haya cobrado fondos europeos. Estamos a mediados de 2022 y los fondos son de 2021. Y hemos hecho propuestas en materia económica. En abril dijimos que habría que reducir el IVA de la luz al 5% y nos contestaron que era una mera ocurrencia. Pero ahora lo han hecho. ¿Y por qué el Gobierno no redujo el IVA del gas al 5%? En España, además, a nadie se le ha dicho que le vamos a bajar un 10% el precio del gas a las economías domésticas que no tienen contrato a medio y largo plazo y que ese dinero lo van a pagar los hogares y las empresas que tienen contratos a largo plazo. ¿No hubiese sido mejor bajar el IVA al 5% como han hecho otros? Es decir, estamos haciendo propuestas económicas.

¿También en defensa?

Antes de la cumbre de la OTAN, y ante el riesgo que después se confirmó de que hubiera tensiones en el Gobierno, planteamos que el gasto militar en este momento, más que intentar subirlo de forma razonable y con cargo al exceso de gasto público político-burocrático que el Gobierno tiene, planteamos que la OTAN nos diese garantía de nuestra soberanía territorial, por tanto de nuestros territorios extrapeninsulares. Bueno, es un documento que si se compara con el que salió de la cumbre se verá que es prácticamente el mismo. Pero nosotros no hemos tenido ni acuse de recibo. Y así todo... Estamos en una situación muy complicada, la realidad es que somos los últimos. Es muy duro aceptar que tu país es el último de la clase en el euro.

¿Qué espera del debate sobre el estado de la nación?

Primero que se celebre. Tantos años sin debate no parece muy transparente. Vamos a escuchar al presidente con todos los respetos, vamos a ver si habla en nombre del Gobierno o en el del PSOE exclusivamente. A ver si habla en nombre de uno o de dos. O de tres. Veremos a ver si propone políticas que mejoren la situación de los españoles y no exclusivamente sus equilibrios parlamentarios. Y después nosotros haremos nuestra propuestas.

¿Será muy duro estar ahí sin poder hablar?

Pues sí. Normalmente en un debate el jefe de la oposición puede hablar. Yo asumo las reglas. No soy diputado y la mesa ha entendido que no tengo derecho a tomar la palabra y lo cumpliré.