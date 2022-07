La política, en muchas ocasiones, se alimenta de sensaciones. De atmósferas. Y la que inundaba hasta hace unos días al PSOE y al Gobierno era, a veces, densa, asfixiante. Todo parecía ir mal, el viento soplaba a favor del PP en las encuestas y el golpe de gracia lo daban, para la izquierda, unas tenebrosas elecciones andaluzas. Por eso para Pedro Sánchez era capital recobrar el pulso, pasar a la ofensiva, voltear el clima de opinión. Y hacerlo a través de una herramienta abandonada durante más de siete años: el debate del estado de la nación.

La Moncloa cree que lo consiguió. Que el presidente dio con la tecla. Que ahora comienza una remontada que le puede llevar a ganar las autonómicas y municipales primero y las generales después. Siempre y cuando la inflación no se desboque aún más.

Los socialistas han pasado en apenas una semana del pesimismo —aliviado, cierto, por la exitosa cumbre de la OTAN en Madrid— al optimismo. Mejor, a la euforia. Alaban el “soberbio” y “empático” discurso de Sánchez del martes, se relamen por la “desarbolada” intervención del PP que le siguió, se congratulan por la recomposición de la mayoría de la investidura y por la recuperación, en concreto, de ERC y de las relaciones con el Govern. En la Moncloa creen haber salido del agujero y empezado a reanimar al votante progresista con el giro inequívoco a la izquierda de Sánchez, al anunciar los impuestos a la banca y a las eléctricas, aún pendientes de concreción. Y no entienden cómo Cuca Gamarra, al lado de un silente Alberto Núñez Feijóo (no podía hablar, al ser senador, y no diputado), lo puso tan fácil al centrar su discurso en ETA, desaparecida hace casi 11 años, para atizar al Ejecutivo por su pacto con Bildu para la ley de memoria democrática.

"Esta línea llega hasta las generales. Todo está planificado hasta entonces, las andaluzas y Pegasus quedan atrás. Nosotros marcamos agenda y el PP está con ETA", señalan en el entorno de Sánchez

El debate ha servido, pues, para fortalecer a Sánchez, vitaminar al PSOE —la opinión es unánime—, robustecer una coalición con Unidas Podemos muy erosionada, amalgamar a los socios y “truncar la hoja de ruta del PP”, "que pensaba llegar en volandas a la Moncloa de elección en elección: primero madrileñas, luego castellanoleonesas y luego andaluzas". De ahí que ya se mire a los Presupuestos (el Consejo de Ministros aprobará el techo de gasto antes de las vacaciones) y se afiance la percepción de que el Gobierno podrá continuar camino hasta el final de 2023. Con la ayuda probable de ERC. Ejecutivo y Generalitat han reconstruido los puentes, como probó la reunión de este viernes del presidente con Pere Aragonès, y la nueva dinámica influirá en la estabilidad de la coalición, según calcula en el Gabinete: "Después de tres meses de crisis Pegasus, queda totalmente superada y normalizada la relación con Esquerra. Esto supone que tenemos 190 diputados que nos pueden apoyar en el Congreso. Nadie, ningún socio es por sí mismo imprescindible, pero todos pueden ser útiles. Ciudadanos ahora está menos cerca, pero con ellos llegamos a 199", concluyen desde el equipo del líder socialista.

Es decir, que de una etapa en la que se sufría con cada votación se alcanza otra, 'a priori', más sencilla. Con todas las cautelas, claro. El jueves, el último día del debate y el último pleno antes del parón veraniego, dio la prueba: el bipartito superó todas las votaciones con amplio margen: en el decreto anticrisis, ERC votó a favor y PP y Cs se abstuvieron, y la ley de memoria salió adelante gracias a Bildu y con la abstención de los republicanos, antes impensable.

La "normalización" con ERC supone que el Ejecutivo dispone de "190 diputados" que pueden respaldar sus iniciativas, 199 si se suma a Cs. "Nadie es imprescindible, pero todos pueden ser útiles"

No hay muchas cifras que permitan medir el impacto del debate. Fue el tercero menos visto desde 1991 (5.588.000 espectadores, según un informe de Barlovento con datos de Kantar Media), y los socialistas lo habrían ganado para el 46,3%, por el 43,6% que cree que venció el PP, indica la encuesta de Invymark para La Sexta publicada este fin de semana, que también señala que el 44,5% ve a Sánchez más fuerte, por un 35,4% que opina lo contrario.

“Ha calado”

Pero, ¿hasta qué punto se trata de un puro espejismo? Porque los populares se sienten a resguardo de los sondeos y las atmósferas en política evolucionan rápidamente. “Ha calado que nosotros seguimos manteniendo la iniciativa y que sabemos cuál es la línea, y eso es un buen inicio”, sentencia un ministro. En la Moncloa siempre subrayan que queda tiempo hasta las generales. Casi año y medio. Que desde septiembre el PSOE activará su maquinaria electoral, que podrá aguantar la mayoría de sus gobiernos autonómicos y municipales, que a Feijóo, “un bluf de candidato”, se le va a hacer el camino muy largo.

En la Moncloa esperan en poder reconectar con el votante progresista en unos meses, a tiempo para unas municipales y autonómicas en las que el PSOE confía en retener su poder territorial

“Esto no ha sido solo una semana y ahí se acaba todo. Nos quedan meses aún para reconectar con la gente progresista. En febrero ya habremos dado la vuelta a las encuestas. Ocurrió tras las elecciones madrileñas: parecía que el PP iba a arrasar y luego, en las de Castilla y León [en febrero] pinchó y mataron a Pablo Casado”, analizan fuentes gubernamentales, que no obstante reconocen que todas las previsiones pueden estrellarse si la inflación no se controla. Y eso depende, en gran medida, de la guerra en Ucrania, cuya evolución es absolutamente incierta, tal y como reconoció Sánchez en el pleno del Congreso de esta semana. El máximo riesgo es que el conflicto se alargue más aún y Vladímir Putin corte el suministro de gas, lo que haría escalar los precios de los hidrocarburos y obligar a restricciones y a respaldar a socios comunitarios con más escasez.

Sánchez tiene por delante, antes de vacaciones, dos semanas intensas de agenda con tres Consejos de Ministros, dos inauguraciones de tramos de AVE (Plasencia-Badajoz y Madrid-Burgos), una cumbre internacional (con Polonia, en Varsovia), una mesa de diálogo —aún sin día exacto—, un balance de fin de curso ante los medios, una minigira por los Balcanes y un despacho con el Rey en Marivent.

¿Y los cambios? El chute de energía que infundió el debate hace prever, según el parecer de ministros, dirigentes y diputados consultados, que los presumibles relevos, si se producen, lleguen a la vuelta de verano. Por lo pronto, no está convocada para este próximo lunes, 18 de julio, la reunión de la ejecutiva federal del PSOE, y eso ha hecho que algunos en Ferraz respiren algo más tranquilos.

El buen desempeño de esta semana hace pensar a los dirigentes que los relevos que se esperaban se acometan, si llegan, a la vuelta de vacaciones

Pero, como recuerda un cargo, Sánchez desencadenó la renovación (en el Ejecutivo y en la dirección) un sábado de mediados de julio —pero fue el 10, y ya encaramos el final de mes—, y además él tiene manos libres para hacer y deshacer. Ahora, sí se percibe que la presión es mayor sobre la cúpula federal, más que en el Gobierno, para prepararlo de cara al ciclo electoral, proyectar más su voz y arreglar las disfunciones que ocasiona la tensión, cada día más palpable, entre los números dos y tres, Adriana Lastra y Santos Cerdán.