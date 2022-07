El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los ministros y al resto de responsables públicos que no usen corbata cuando no sea necesario, al entender que es un gesto que contribuye al ahorro energético. También ha pedido a los dirigentes del sector privado que también prescindan de ella en verano si es posible.

Durante su comparecencia para hacer balance del curso político en Moncloa, Sánchez ha llamado la atención al término de su intervención en que había prescindido del uso de corbata para dar ejemplo de este comportamiento, favoreciendo así un menor uso del aire acondicionado.

"No llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a todos los ministros y a todos los responsables públicos. Y al sector privado, en la medida de lo posible, que cuando no sea necesario no utilicen la corbata y así todos ahorraremos", ha enfatizado.

El PP responde al gesto

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha respondido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la realidad de la sociedad española, “la que no lleva corbata”, es que vive más empobrecida bajo la “losa” de una inflación que les aprieta al repostar gasolina, poner el aire acondicionado o hacer la compra.

Gamarra, que también es portavoz del PP en el Congreso, ha respondido así en una rueda de prensa al balance del curso político de Sánchez, que ha anunciado este viernes un plan de ahorro y eficiencia energética y ha invitado a que los españoles no lleven corbata cuando no sea necesario.

Sebastián ya marcó la línea

Una medida análoga la defendió en julio de 2011 el exministro de Industria Miguel Sebastián, cuando subió a la tribuna del Congreso de los Diputados sin corbata y entonces mantuvo un enfrentamiento por el uso de esta prenda en sede parlamentaria con el entonces presidente de la Cámara Baja José Bono.

Entonces, Sebastián justificó este gesto desde la tribuna apelando a la necesidad de hacer un esfuerzo con la temperatura de los edificios para "no despilfarrar" energía.

Por otro lado, el propio Sánchez ha anunciado que el Gobierno aprobará este lunes un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético. "Ahorrar energía es una tarea de todos y es prioritario", dijo el presidente del Gobierno, destacando que reducir la factura energética contribuye "a reducir la dependencia del agresor, Putin, y a doblegar la curva de la inflación".

También ha avanzado que llevará a Bruselas el próximo mes de septiembre las propuestas para reformar el mercado eléctrico para desacoplar el precio del gas y una nueva intervención del mercado energético para poner un límite al precio de las emisiones de CO2.