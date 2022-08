El 30 de noviembre de 2017 el empresario de la 'jet set' Adrián de la Joya y del abogado Enrique Maestre Cavanna mantuvieron en su chat de Whatsapp una agria discusión, pues aseguran que una persona, a quien identifican con el apodo de "Tintoretto", se había quedado con todo el dinero que habían recibido de una millonaria comisión. Sin embargo, no tenían ni idea de que en tan solo 72 horas la 'asociación' que habían tejido junto al comisario José Manuel Villarejo y el empresario Paul Manafort, considerado el hombre fuerte del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se iba a desintegrar por la detención de ambos: el norteamericano a manos del FBI y el comisario español por la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía.

Cuando en sus mensajes aluden a "Tintoretto", según concluyen los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional encargados de investigar el caso Tándem, De la Joya y Maestre Cavanna se refieren en realidad a Paul Manafort, quien meses antes se había visto obligado a dimitir de su puesto de jefe de campaña de Donald Trump tras publicar 'The New York Times' que había recibido de forma irregular 12 millones de dólares del expresidente ucraniano prorruso Viktor Yanukóvich.

"Ojo con lo que recibes de Tintoretto, porque de acuerdo con Manny [Manuel Ortiz] va para el hotel [cárcel] ya mismo", alerta el 30 de octubre de 2017 Enrique Maestre Cavanna a De la Joya, a quien envía la noticia del arresto de Manafort publicada por la prensa de Estados Unidos. "No tengo comunicación con él", contesta De la Joya, quien toma precauciones: "Le voy a bloquear". El abogado sigue informando a su socio sobre los hechos: "Ya se ha entregado él mismo al FBI. Así que al hotel...". Esta expresión provoca una carcajada a De la Joya, que días antes había acusado a Manafort de haberse quedado con casi dos millones de su comisión. Otro imputado en la pieza Pit del caso Villarejo sobre los Pérez-Maura, Armando Mateo Flandorfer, llega incluso a considerar que con la detención de "Tintoretto" les habían "hecho un favor".

"No se andan con chiquitas"

Sin embargo, Maestre apunta que uno de sus socios temía que la detención de Manafort les pudiera perjudicar: "Los americanos no se andan con chiquitas, te congelan todo y a este le pagaron en Estados Unidos 400.000 de los 15 millones que le sacaron a los andorranos para la compañía de teléfonos".

Según consta en un oficio policial entregado el 7 de octubre de 2021 al magistrado que instruye en la Audiencia Nacional del caso Villarejo o Tándem, Maestre culpaba a De la Joya de haber incluido en el negocio a dos personas, una de ellas Manafort, que al final les habían traicionado, pues se habían quedado con 2 millones de dólares: "Son tus amigos, no los míos...no quiero parecer maleducado pero tú los has traído a la película...así que tú verás si eres capaz de controlarlos o no...", lamentaba el abogado, quien según un informe de Hacienda ingresó con una de sus empresas 5.131.797 euros de los hermanos Pérez-Maura, quienes también abonaron otros 7,4 millones de euros a Villarejo: todo a cambio de evitar la extradición a Guatemala de uno de ellos, en concreto de Ángel.

"Puede pasar que los McGrath se dejen impresionar por un tío tan importante (que lo es como Tintoretto), pero que dos tíos (Tintoretto y Fatman) a los que tú conoces desde hace 30 años, y que les has dado millones de dólares [40 millones] en estos años, recientemente en Andorra [15 millones], y se queden con esto es muy lamentable y sorprendente... al menos para mí... no debían ser piratas callejeros", espetaba Maestre a De la Joya, horas antes de conocer la detención de Manafort.

"Ese golpe funcionó"

En efecto, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, medio del grupo Prensa Ibérica al que también pertenece este diario, De la Joya ya había hecho negocios con Manafort muchos años antes. En una grabación se llegó a vanagloriar de haber asaltado el banco portugués BNP junto a Manafort y el puertorriqueño Héctor Hoyos. "Ese golpe funcionó, al presidente del banco [José Oliveira y Costa] le costó la cárcel y nosotros todos nos fuimos de rositas. El ministro [Manuel Dias Loureiro] se fue a tomar por culo, saltó en globo. Todo el mundo saltó; y Héctor, Paul y yo nos fuimos de rositas con la pasta", reconoce De la Joya, ante las risas de Villarejo. Una comisión de investigación portuguesa sobre la caída de este banco, que tuvo que ser rescatado con dinero público, logró descubrir que las acciones de la empresa Biometrics Imaginering, implicada en la operación, estaban controladas por el mercader de armas Abdul Rahman El Assir, -amigo de Juan Carlos I- (30% del capital), por Manafort (entre el 12 y el 15%) y por el puertorriqueño Héctor Hoyos (el resto del capital).

Un mensaje de texto de 11 de agosto de 2017 muestra cómo De la Joya incluyó a Manafort en el "negocio" de los Pérez-Maura, que pagaron al menos 12,6 millones de euros al clan de Villarejo: "Te acabo de mandar un mail con un documento adjunto, léelo y entenderás por qué [Ángel Pérez-Maura] va a necesitar a Tintoretto [Paul Manafort]". En concreto planeaban que este empresario cercano a Trump, que había ganado las elecciones en octubre de 2016, influyera en las autoridades de Estados Unidos para poder apartar al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, que era quien acusaba a los Pérez-Maura.

De hecho, una grabación de Villarejo de 8 de febrero de 2017, publicada por 'Vozpópuli', evidencia la importancia que el clan otorga a Manafort. "Estamos con la persona más influyente. Ayer no sé quién le preguntó a Héctor [Hoyos] quién era la persona más influyente en el presidente [Donald Trump]. Y yo le dije que una de las personas que tenía más influencia era Steve Bannon. Pero Héctor me dijo: estás equivocado. Steve Bannon es el hombre de Paul [Manafort]. Lo ha formado Paul", dijo Adrián de la Joya.

"Muy receptivo"

El 16 de noviembre de 2016 Villarejo escribió, de forma literal en su diario, en relación a Ángel Pérez-Maura: "Manafort, contacto de Yanukóvich. Steve Bannon. Hombre clave de Trump". Y tan solo un mes después, De la Joya explicó al comisario que estaba "muy contento" porque el exjefe de campaña de Trump le había llamado "para temas de telefonía". El 10 de enero de 2017, tras reunirse con Manafort y De la Joya en Madrid, Villarejo redacta: "Muy receptivo a varios proyectos. Plantea próxima reunión en EEUU para el 4 o 5 de febrero".

El acuerdo de mayor importancia que Villarejo habría logrado con Manafort remitía a una macrooperación financiera en Puerto Rico con dinero de un fondo chino. El diario norteamericano Politico informó de que el empresario norteamericano cercano a Trump recurrió a sus vínculos con el presidente de EEUU para convencer al Fondo de Desarrollo de China de que si invertía 30.000 millones de dólares en la deuda de bonos del Gobierno de Puerto Rico, esta operación tendría la aprobación del Gobierno de Estados Unidos.

"Hay que centrarse en Puerto Rico", explica De la Joya en un mensaje. Las agendas de Villarejo constatan la implicación del comisario en la gestación de la operación financiera. El 18 de enero de 2017 apunta: "Adrián de la Joya. Comida con José Luis Olivera. Preparativos para cerrar una operación con Puerto Rico. Crédito chino".

"Deuda de Puerto Rico"

El 7 y 8 de febrero de 2017, tras mantener una reunión con el exjefe de campaña de Trump en Nueva York, Villarejo escribe: "Paul Manafort. Cita en oficina de Héctor Hoyos. Maestre: preparativos para los acuerdos de China con el pago de la deuda de Puerto Rico, de la mano de Manny". Finalmente, el 9 de febrero, el comisario recibe el "OK de Manafort con el proyecto de deuda de Puerto Rico con China. Héctor se encargará de estructurar todos los proyectos que Paul [Manafort] ha dado el OK".

El propio De la Joya aseguró en febrero de 2017 en una grabación de Villarejo que Trump había sido en primera persona quien había dado "el OK. Si no fuéramos a ese nivel, yo no daría un duro por la operación". El audio señala que la deuda boricua era de 72 billones de dólares. "Y según Héctor [Hoyos], pillamos medio", concluyó De la Joya.

Los mensajes y las grabaciones apuntan a que "Manny", en referencia al lobista puertorriqueño en Washington Manuel Ortiz, acudió a "ver al gobernador de Puerto Rico", prosigue Maestre. Esta reunión con el gobernador Pedro Roselló, que dimitió de su cargo en julio de 2019 tras filtrarse mensajes suyos machistas y homófobos, se habría producido el 12 de febrero de 2017, pues un día antes Maestre decía en un mensaje: "Mañana estamos con el gobernador y creo que el lunes te envío todo lo que pidió Paul [Manafort]". Sin embargo, la detención de Manafort frustró la operación.

"Han detenido a Pepe"

El informe de Asuntos Internos muestra que justo 72 horas después de que Adrián de la Joya se regodeara de la expresión que había utilizado Mestre para decirle que Manafort iba a ir a la cárcel (al hotel), este empresario de la 'jet set' comunicaba a su socio lo que para él era una muy mala noticia: "Han detenido a Pepe y no sé de qué va el asunto". "Joder", contesta poco después Maestre, que da cuenta de que el tema lo lleva el Juzgado Central de Instrucción número 6 "que está llevado por un conocido tuyo". Dos días después reclama a De la Joya que le dé "instrucciones" y que le deje "las llaves del Tomcat en previsión de tu próximo ingreso en el hotel". De la Joya y Maestre no fueron arrestados hasta el 8 de mayo de 2019, año y medio después. Fueron puestos en libertad tras pagar fianzas de 750.000 y 200 euros, respectivamente.

Paul Manafort acabó condenado por sus negocios irregulares con Rusia y el Gobierno pro-ruso de Ucrania, aunque en una polémica decisión Donald Trump le indultó. Ahora es el propio expresidente quien tiene hasta cinco causas judiciales en su contra. Por su parte, Villarejo se enfrenta en estos momentos a la recta final de un juicio en el que la Fiscalía Anticorrupción le reclama 109 años de cárcel por lucrarse de su condición de funcionario de Policía.