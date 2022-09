La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apoya que una mujer de 16 años aborte sin la autorización de sus padres, aunque cree que debería tener que informarles.

Así lo ha manifestado en una entrevista en Onda Cero donde la han preguntado qué debe hacer una mujer de 16 años que, después de hablar con sus padres, ellos creen que no debe abortar y ella sí quiere hacerlo.

"Tiene que abortar, desde luego", ha exclamado antes de argumentar que "una vez que una mujer tiene claro que no quiere seguir adelante con ello y lo tiene claro, no puedes obligar a nadie a una vida contraria a lo que ha deseado".

Precisamente la modificación que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy sobre la Ley del Aborto fue suprimir la posibilidad de que una mujer pudiera abortar antes de la mayoría de edad sin el consentimiento paterno. Una decisión que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha revertido para que las mujeres puedan volver a abortar desde los 16 años sin necesidad de contar con los padres.

Ante esto, Ayuso ha considerado "distinto" el planteamiento de "si hay que informarles" a los padres o si se "necesita su aprobación". Su conclusión es que "hay que informarles sin ninguna duda". "Un padre necesita conocer si su hija de 16 años va a ser sometida a una intervención de estas características", ha argumentado la presidenta madrileña.

No obstante, en su opinión, lo que hay que hacer es "fomentar" que no se llegue al aborto, ni decir "tú aborta que no pasa nada" o tomar como un anticonceptivo lo que no lo es porque cuando se aborta hay muchas cosas en juego.

Pero en cualquier caso, ha dejado claro que no su posición es la de que una mujer de 16 años pueda abortar si lo desea, aunque sus padres se opongan. "Cómo decir a una mujer que viva como no quiere, como voy a decirle yo eso", ha remachado.

Eso sí, cree que hace falta "más conversación y hablar más a los jóvenes". Así, señala que "todo lo que va en el sentido contrario de hablar con la familia y aislarse más y más no genera más que problemas". Por ello, insiste en que "una mujer que 16 años que tome una decisión de esas características necesita reflexionarlo y hablarlo con los suyos".