La primera reunión telemática mantenida entre los interlocutores nombrados por los vocales conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial les ha permitido avanzar en las bases para proceder a los nombramientos. Pero despacio. Tan despacio que no volverán a reunirse hasta el próximo miércoles, día en que tendrán encima de la mesa los nueve nombres de candidatos que proponga el sector cuyos miembros fueron elegidos a propuesta del PSOE.

Se trata de Jose Manuel Bandrés, Eduardo Espin, Rafael Fernández Valverde, Ángeles Huet, Jacobo López Barja de Quiroga, Pablo Lucas, Isabel Perelló, María Luisa Segoviano y Rosa María Viroles, quienes "han venido expresando su disposición" a incorporarse al Tribunal Constitucional tanto al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, como a vocales, según consta en el comunicado dado a conocer por los interlocutores del sector progresista, Roser Bach, Rafael Mozo y Álvaro Cuesta.

Pese al riesgo que supone de quemar a estos magistrados, explican que han dado a conocer sus nombres "en señal de la máxima transparencia en el proceso de negociación" y con intención de "ir avanzando en el trabajo, a entregar y poner en conocimiento y disposición de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial, la relación por orden alfabético, con la documentación aportada".

Se da la circunstancia de que varios de esos nombres, pese a ser del Supremo, no complicarían su ya grave situación, por el veto impuesto al CGPJ de cubrir las vacantes que va sufriendo, porque varios de los propuestos están jubilados o próximos al retiro. Ese es el caso de Fernández Valverde, que dejó de ser vocal precisamente por ello, o de la presidenta de la Sala Social, María Luis Segoviano, que se jubilará en abril, informaron a este diario fuentes jurídicas.

Sin nombres

Por su parte, los interlocutores del sector conservador, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, en cambio, les manifestaron que no disponían de ningún nombre, por lo que entendían necesario contar con "el mayor de los márgenes temporales posibles", intención que han demostrado desde que el Gobierno reformó la ley que les impuso realizar el nombramiento antes del pasado día 13.

En el comunicado conservador se limitan a dar la nueva fecha, pero no señalan que en caso de ser necesario volverán a hacerlo al día siguiente, y reducen el acuerdo a que los candidatos procederán preferentemente del Tribunal Supremo y "los nombramientos, conforme a la pauta seguida por este CGPJ, han de realizarse por una amplia mayoría" y que "la selección de los candidatos a tan alta magistratura ha de llevarse a cabo tras una minuciosa evaluación de sus currículos".

El comunicado de los interlocutores conservadores, que conforman incluye otros tres puntos, sobre los que no ha habido coincidencia de criterios: "Que se ha de considerar la repercusión de los seleccionados en la composición de los órganos jurisdiccionales de procedencia; que no es conveniente, por tanto, llevar al pleno los nombramientos en tanto tal consenso no se haya logrado y que el consenso se alcanzará tras la deliberación en el seno de los respectivos grupos".