"Dos no bailan si uno no quiere", se ha defendido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunciando que el PP no quiere reformar el sistema de financiación autonómica, caducado hace bastantes años. El jefe del Ejecutivo ha criticado que, como con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los conservadores estén bloqueando las negociaciones para reestructurar el sistema por el cual las autonomías reciben la financiación estatal. Aún así, Sánchez ha sostenido que el Gobierno es consciente y destinará en los Presupuestos de 2023 un 24% más de recursos a las comunidades que el pasado año.

Ante las preguntas del diputado de Compromís, Joan Baldovi, que ha solicitado un fondo transitorio de 2.000 millones de euros mientras se sigue trabajando en la reforma del sistema, Sánchez ha puesto el acento en la actitud de los de Alberto Núñez Feijóo: "Si es que tenemos en frente una oposición que no es capaz ni de cumplir con la Constitución española". A renglón seguido ha denunciado que el PP "no ha arrimado el hombro durante la pandemia ni está arrimando el hombro ahora mismo".